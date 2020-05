Nuvole in aumento al Centro-nord

Benché in parziale indebolimento, anche martedì l’alta pressione garantirà condizioni di tempo in prevalenza bello, nonostante un moderato aumento della nuvolosità al Centro-Nord; anche le temperature saranno nel complesso piacevoli, in crescita soprattutto nel Medio Adriatico e al Sud, in generale al di sopra della norma. Mercoledì il temporaneo indebolimento dell’alta pressione lascerà invece la Penisola esposta all’azione di una perturbazione (la numero 1 di maggio) che, scivolando sui Balcani, lambirà il versante orientale dell’Italia: sono attese quindi un po’ di piogge, più che altro sulle regioni adriatiche, con temporaneo e generale calo delle temperature. A partire da giovedì però l’alta pressione di matrice africana tornerà a spingersi con decisione sull’Italia: le condizioni meteo quindi torneranno quasi dappertutto soleggiate e stabili, con temperature nuovamente in crescita.

Previsioni meteo per martedì. Nuvole in gran parte del Centro-Nord e Sardegna, ma alternate a sprazzi di tempo bello e con isolati e brevi scrosci di pioggia solo sulle zone alpine. In generale sereno o al più poco nuvoloso al Sud. Temperature massime in aumento, quasi dappertutto comprese fra 20 e 26 gradi, con punte a sfiorare i 30 gradi nelle Isole Maggiori. Venti da deboli a moderati meridionali su gran parte del Centro-Sud e Isole.

Previsioni meteo per mercoledì. Mercoledì prevalenza di cielo sereno o poco nuvoloso in Calabria, Sicilia e Sardegna. Nuvole sul resto d’Italia, ma alternate a sprazzi di tempo bello e con qualche pioggia solo su Piemonte, Alpi Lombarde, Emilia, Romagna, zone interne della Toscana, regioni centrali adriatiche, rilievi laziali e nord della Puglia. Temperature massime stazionarie o in lieve aumento in Calabria e Isole, in calo altrove, anche di 5-6 gradi in Emilia, Romagna e regioni centrali adriatiche.