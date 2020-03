Nuova ondata di maltempo invernale ad inizio settimana

Nel fine settimana nuvole e piogge insisteranno al Sud e Isole, ma con precipitazioni sempre meno intense e diffuse, e con temperature decisamente più miti. La situazione è però destinata a peggiorare con una nuova fase di maltempo di stampo invernale tra la fine di domenica e l’inizio della prossima settimana.

Le previsioni per le prossime ore.

Le condizioni meteo tenderanno a peggiorare al Nord da domenica sera e nella prima parte della prossima settimana, specialmente sulle regioni settentrionali, si preannuncia l'arrivo di una nuova ondata di maltempo invernale. Una perturbazione (la numero 9 del mese) raggiungerà l'Italia a partire dalle regioni del Nord e sarà accompagnata da aria molto fredda di origine artica.



Oltre a piogge e rovesci, localmente anche intensi, previsti per la giornata di lunedì, sembra trovare conferme anche l'arrivo della neve fino a quote molto basse tra la fine di lunedì e la giornata di martedì al Nord. La neve, secondo le ultime proiezioni, potrebbe addirittura raggiungere quote di pianura delle regioni di Nord-Ovest e dell'Emilia.

Nel frattempo, al Centro-Sud e sulle Isole il tempo diventerà più instabile: lunedì sono previsti rovesci e temporali sulle zone interne e montuose e sulla Toscana; nella notte successiva è previsto, invece, un peggioramento più deciso in Sardegna e sul Centro Italia.



A causa dell'arrivo di aria fredda, le temperature tenderanno ad abbassarsi progressivamente a partire dal Nord, fino alle regioni centrali e alla Sardegna. Sulle regioni meridionali e in Sicilia, invece, il clima resterà più mite.