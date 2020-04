Nuova fase instabile

Una nuova perturbazione (la numero 9 del mese) sta per aggredire la nostra Penisola e, specie tra pomeriggio e sera, porterà piogge sparse al Nord, risparmiando al contrario gran parte del Centro-Sud e Isole. Nell’ultima parte della settimana l’Italia, ai margini dell’alta pressione timidamente allungata sul Mediterraneo Occidentale, rimarrà esposta a correnti nord-occidentali che favoriranno un po’ di instabilità sul versante orientale della Penisola, mentre le temperature si aggireranno attorno a valori normali per gli inizi di maggio. Nella parte centrale della prossima settimana sembra confermata la decisa espansione dell’Anticiclone Nord-Africano sul Mediterraneo Centrale e Occidentale, con conseguente importante aumento delle temperature in gran parte d’Italia e in particolare nelle regioni tirreniche e Isole Maggiori, dove è possibile un vero e proprio assaggio di caldo estivo: si tratta di una proiezione a 5-6 giorni, con indice di affidabilità relativamente basso, e andrà quindi confermata nei prossimi aggiornamenti

Previsioni meteo per giovedì. Al mattino cielo da poco nuvoloso a nuvoloso al Nord, regioni centrali tirreniche e Sardegna, con qualche pioggia sulle zone alpine; prevalenza di cielo sereno altrove, con qualche nuvola innocua solo sulle zone appenniniche. Nel pomeriggio nubi in aumento in gran parte del centro-Nord: rovesci e temporali al Nordovest e Alpi Orientali, con nevicate sulle zone alpine oltre 2000 metri. In serata ancora rovesci e temporali su Lombardia, Levante Ligure, Emilia Occidentale e Triveneto. Temperature massime in calo al Nordovest, in leggero aumento invece nelle regioni tirreniche e Isole.

Previsioni meteo per venerdì. Venerdì in mattinata prevalenza di sole sull’Italia. Nubi all’estremo Nord-Est, su Campania e Calabria con qualche pioggia sul Cosentino e sull’Appennino meridionale. Nel pomeriggio aumento della nuvolosità su Alpi e Nord-Est, qualche rovescio sui monti della Val d’Aosta, su Trentino Alto Adige, Alpi e Prealpi orientali. In serata anche su Alpi piemontesi di confine e pianura veneta. Aumento delle nubi anche in Toscana e in Umbria. Temperature in leggero aumento al Nord. Giornata ventosa sui mari di Ponente e su quelli meridionali. Forte Libeccio sul Ligure, deboli venti sull’Adriatico. Mari molto mossi o agitati il mar ligure, il canale di Sicilia, il basso Ionio ed il Tirreno.