Meteo weekend, sole e caldo afoso in aumento. Domenica più temporali

Fine settimana dominato dalla presenza dell’alta pressione, che garantirà prevalenza di tempo soleggiato in gran parte d’Italia, con pochi temporali per lo più concentrati sulle zone montuose e con temperature in crescita: quindi per il nostro Paese una nuova ondata di caldo, meno intensa rispetta a quella precedente, ma comunque capace di spingere le temperature fino a picchi di 37-38 gradi, almeno al Centro-Sud e Isole. Il caldo andrà comunque incontro a una temporanea attenuazione già a inizio della prossima settimana, quando il parziale indebolimento dell’alta pressione consentirà a correnti relativamente più fresche e instabili, portate dalla coda di una perturbazione atlantica (perturbazione numero 5 di agosto), di raggiungere nuovamente il nostro Paese favorendo tra l’altro, fra lunedì e mercoledì, un aumento dell’instabilità, con la formazione di numerosi temporali. L’evoluzione appena descritta mostra ancora ampi margini di incertezza.

Previsioni meteo per sabato 24 agosto



Sabato tempo soleggiato in gran parte d’Italia. Un po’ di nuvolosità solo sulle zone montuose, specie al pomeriggio, con la formazione di isolati temporali pomeridiani su Alpi e Appennino Meridionale. Temperature massime stazionarie o in ulteriore leggero aumento, quasi dappertutto comprese fra 30 e 35 gradi, con punte di 36-37 al Centro-Sud. Moderata ventilazione di Maestrale al Sud.



Previsioni meteo per domenica 25 agosto

Domenica alternanza tra sole e nuvole al Nord, con isolati rovesci e temporali sulle zone alpine e prealpine, e non si possono escludere locali sconfinamenti sulle vicine pianure. Nel resto d’Italia prevalenza di tempo soleggiato, con qualche nuvola in più solo sui rilievi. Temperature stazionarie o in ulteriore lieve aumento: massime tra 30 e 35 gradi, con picchi di 36-38 °C al Centro-Sud. Venti: moderati nord-occidentali su basso Adriatico e Ionio.