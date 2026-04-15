FacebookInstagramXWhatsApp

  1. Meteo
  2. Notizie Meteo
  3. Meteo weekend: sabato 18 aprile con sole e caldo, domenica più in...

Meteo weekend: sabato 18 aprile con sole e caldo, domenica più instabile

Alta pressione in rinforzo sabato 18, poi torna un po' di instabilità domenica sulle regioni settentrionali. Temperature fino a 25-26 gradi. La tendenza meteo
Tendenza15 Aprile 2026 - ore 11:32 - Redatto da Meteo.it
Tendenza15 Aprile 2026 - ore 11:32 - Redatto da Meteo.it

Il weekend inizierà con un sabato 18 aprile di stampo anticiclonico. L’alta pressione delle Azzorre estesa anche all’Italia favorirà un tempo prevalentemente soleggiato da nord a sud. In giornata potranno svilupparsi un po’ di cumuli a ridosso dei rilievi ma quasi senza fenomeni. Occasionali brevi rovesci di pioggia non sono del tutto esclusi nelle fasce prealpine, sull’Appennino emiliano e sui monti della Calabria e della Sardegna meridionale. Temperature senza grandi variazioni, sempre su valori ben oltre le medie stagionali; massime pomeridiane fino ai 25-26 gradi al Nord, nelle regioni tirreniche e in Sardegna. Venti fino a moderati settentrionali su medio e basso Adriatico, Sud, alto Ionio, Tirreno occidentale e canali delle Isole. In questi settori i mari saranno mossi; altrove venti deboli e mari poco mossi o calmi.

Tendenza meteo weekend: sabato sole e clima molto mite poi domenica aumenta l'instabilità al Nord

Domenica la stabilità anticiclonica dovrebbe resistere al Centrosud con un’altra giornata all’insegna delle schiarite ampie e diffuse al Sud e nelle Isole e di un moderato aumento delle nuvole su parte del Centro tra pomeriggio e sera ma senza piogge. Il campo anticiclonico invece dovrebbe cedere nelle regioni settentrionali per l’arrivo una perturbazione atlantica in arrivo dall’Europa centrale. Ultime schiarite nel primo mattino attorno all’altro Adriatico; per il resto nuvole in evidente intensificazione. Il fronte nuvoloso sarà associato anche ad instabilità atmosferica con rischio di precipitazioni sparse e localmente intense anche a carattere di rovescio o temporale già al mattino su Alpi centro-occidentali, Piemonte e ovest Lombardia in estensione nel pomeriggio al Nordest ed all’Emilia Romagna. La sera migliora già al Nordovest, ancora instabile soprattutto attorno all’alto Adriatico e con qualche rovescio che coinvolge anche l’alta Toscana. L’avanzamento del fronte perturbato sarà accompagnato anche da un lieve calo termico. Residui rinforzi di Maestrale attorno al Salento; Libeccio in intensificazione sul Ligure, altrove venti in prevalenza deboli ma in rinforzo con forti raffiche nelle aree temporalesche.
Lunedì il fronte perturbato scivolerà lungo la penisola seguito da correnti nord-occidentali con leggero andamento ciclonico ed instabili. Il rischio di rovesci o temporali quindi, oltre a raggiungere gran parte del Centro e più marginalmente il Sud nella fascia tra Campania, Lucania e Puglia, insisterà ancora tra l’est della Lombardia, l’Emilia e il Nordest. Al Nordovest invece un tempo parzialmente soleggiato dovrebbe essere accompagnato da pochi scrosci sporadici. Ancora prevalenza di sole in Calabria e nelle Isole. Massime in calo sul Centrosud peninsulare.
Si sottolinea che l’evoluzione descritta di questo passaggio perturbato presenta ancora ampi margini di incertezza e che andrà confermata negli aggiornamenti dei prossimi giorni.
La tendenza per i giorni successivi ovviamente vede aumentare l’incertezza previsionale: lo scenario proposto dalle ultime proiezioni dei modelli vedrebbe l’Italia immersa circolazione ciclonica estesa dai Balcani al Mediterraneo centrale con rischio di altre fasi instabili e perturbate.

Articoli correlatiVedi tutti
  • Meteo: ultima parte di settimana con ondata di caldo tipica di inizio giugno! La tendenza
    Tendenza14 Aprile 2026

    Meteo: ultima parte di settimana con ondata di caldo tipica di inizio giugno! La tendenza

    La tendenza meteo per l'ultima parte di settimana vede un dominio anticiclonico con temperature oltre la norma, tipiche degli inizio di giugno.
  • Meteo, da giovedì 16 aprile tempo in miglioramento
    Tendenza13 Aprile 2026

    Meteo, da giovedì 16 aprile tempo in miglioramento

    Anticiclone delle Azzorre a partire dal Centro-Nord. Le temperature saranno in aumento e si assesteranno su valori di alcuni gradi oltre la norma
  • Meteo: fino a mercoledì 15 maltempo! Da giovedì 16 graduale miglioramento
    Tendenza12 Aprile 2026

    Meteo: fino a mercoledì 15 maltempo! Da giovedì 16 graduale miglioramento

    La tendenza meteo fino a metà settimana vede condizioni di maltempo sull'Italia con temperature in calo, da giovedì 16 graduale miglioramento.
  • Meteo: piogge e venti in rinforzo a inizio settimana! La tendenza
    Tendenza11 Aprile 2026

    Meteo: piogge e venti in rinforzo a inizio settimana! La tendenza

    Fase di maltempo in vista per l'Italia nei primi giorni della prossima settimana con venti, temporali localmente anche forti e calo termico.
Ultime newsVedi tutte
Meteo: ultima parte di settimana con ondata di caldo tipica di inizio giugno! La tendenza
Tendenza14 Aprile 2026
Meteo: ultima parte di settimana con ondata di caldo tipica di inizio giugno! La tendenza
La tendenza meteo per l'ultima parte di settimana vede un dominio anticiclonico con temperature oltre la norma, tipiche degli inizio di giugno.
Meteo, da giovedì 16 aprile tempo in miglioramento
Tendenza13 Aprile 2026
Meteo, da giovedì 16 aprile tempo in miglioramento
Anticiclone delle Azzorre a partire dal Centro-Nord. Le temperature saranno in aumento e si assesteranno su valori di alcuni gradi oltre la norma
Meteo: fino a mercoledì 15 maltempo! Da giovedì 16 graduale miglioramento
Tendenza12 Aprile 2026
Meteo: fino a mercoledì 15 maltempo! Da giovedì 16 graduale miglioramento
La tendenza meteo fino a metà settimana vede condizioni di maltempo sull'Italia con temperature in calo, da giovedì 16 graduale miglioramento.
Mediaset

Ultimo aggiornamento Mercoledì 15 Aprile ore 13:12

Copyright © 1999-2020 RTI S.p.A. Direzione Business Digital - P.Iva 03976881007 - Tutti i diritti riservati.

Rispetto ai contenuti e ai dati personali trasmessi e/o riprodotti è vietata ogni utilizzazione funzionale all'addestramento di sistemi di intelligenza artificiale generativa. È altresì fatto divieto espresso di utilizzare mezzi automatizzati di data scraping.

Per la pubblicità Mediamond S.p.a. RTI spa, Gruppo Mediaset - Sede legale: 00187 Roma Largo del Nazareno 8 - Cap. Soc. € 500.000.007,00 int. vers. - Registro delle Imprese di Roma, C.F.06921720154