Meteo weekend: sabato 16 residue piogge e locali temporali

L’alta pressione, che negli ultimi giorni è tornata a rinforzarsi sull’Italia portando tempo sempre più stabile, si è indebolita a causa del transito di una perturbazione (la n.6 di marzo) non particolarmente attiva, che entro la giornata di sabato 16 determinerà poche isolate precipitazioni per lo più in Liguria, al Nord-Est e al Centro-Sud.

Domenica 17 una residua instabilità interesserà ancora l’estremo Sud mentre nel resto d’Italia si assisterà al ritorno della stabilità, ma con un cielo a tratti nuvoloso. In questa fase, comunque, le temperature si manterranno al di sopra della norma per via degli afflussi di aria relativamente mite: in generale si osserveranno valori tipici della prima parte di aprile.

Successivamente, all’inizio della prossima settimana, un’altra debole perturbazione attraverserà le nostre regioni, ma anch’essa accompagnata da poche precipitazioni e sempre in un contesto di temperature miti. Le proiezioni modellistiche da metà settimana presentano ancora molte incertezze sullo stato del tempo; un po’ più attendibile sembra la tendenza riguardo le temperature destinate a rimanere in generale oltre la media.

Meteo weekend: le previsioni per sabato 16

Tempo soleggiato al Nord-Ovest, a parte un po’ di nuvole al mattino, più compatte nel Levante Ligure dove saranno ancora possibili delle residue piogge. Schiarite ampie intervallate da qualche annuvolamento anche su Sardegna e Sicilia.

Cielo in prevalenza nuvoloso nel resto d’Italia con locali e brevi piogge o rovesci tra alto Veneto e Friuli e lungo la penisola; non esclusi anche isolati e brevi temporali lungo l’Appennino e in Puglia. Tendenza a un miglioramento al Nord-Est e buona parte del Centro in serata.

Temperature massime in aumento al Nord-Ovest e in Sardegna, stazionarie o in lieve calo altrove. Ventoso per Maestrale sulle isole maggiori.

Le previsioni meteo per domenica 17

Ancora un po’ instabile al Sud e in Sicilia, con cielo nuvoloso e possibili brevi e isolate piogge o rovesci per lo più nelle zone interne e nel Messinese, in miglioramento alla sera. Tempo stabile nel resto del Paese, ma con velature a tratti dense in transito e presenza di nebbie o strati bassi a inizio giornata su Valpadana centro-orientale, coste dell’alto Adriatico e lungo pianure e valli fra Toscana, Umbria, Lazio e Campania.

Temperature sempre relativamente miti in gran parte del Paese, con valori massimi per lo più compresi fra 15 e 20 gradi. Un po’ ventoso per venti settentrionali al Sud.