Meteo, weekend più stabile ma la prossima settimana ancora temporali

Dopo un fine settimana tutto sommato meno instabile, con temporali più diffusi su Appennino meridionale, zone interne delle Isole nel pomeriggio, l’inizio della prossima settimana vedrà ancora l’assenza dell’alta pressione e dunque una fase meteo ancora una volta all’insegna dell’instabilità e dei temporali.

Tendenza meteo, settimana dal 29 maggio ancora molto instabile

Sarà dunque una situazione molto simile a quella che stiamo vivendo in questi giorni, con l’alta pressione confinata sul Nord Europa e l’Europa meridionale interessata da circolazioni depressionarie che porteranno instabilità e quindi un elevato rischio di fasi temporalesche.

Ci aspettano dunque giornate molto instabili con numerosi temporali e rovesci soprattutto nel pomeriggio e in serata, più diffusi su Alpi, localmente anche in Pianura Padana, e al Centro-sud. Le temperature in questa fase saranno nella norma o leggermente al di sopra con punte di 27-28 gradi.