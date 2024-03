Weekend con pioggia e neve, rischio di forte maltempo! Le previsioni meteo per il 9 e 10 marzo

Andiamo verso un weekend decisamente movimentato dal punto di vista meteo, con due diverse perturbazioni che attraverseranno l'Italia portando piogge diffuse, neve abbondante sulle montagne e vento forte, specialmente al Sud dove le miti correnti meridionali spingeranno le temperature su valori ben al di sopra della media. Attenzione al rischio di forte maltempo, alto soprattutto nella giornata di domenica per l'arrivo di una perturbazione più intensa, la numero 5 del mese, che sarà accompagnata da un vortice ciclonico destinato a insistere a ridosso dell'Italia almeno fino a martedì 12 marzo.

Le previsioni meteo per sabato 9 marzo

La giornata di domani sarà nuvolosa su gran parte d’Italia. Al mattino piogge anche moderate tra Abruzzo, Molise, Lazio, Campania, Puglia e Basilicata. in attenuazione nel corso del pomeriggio; piogge sparse su Piemonte settentrionale, Lombardia, Veneto, Trentino Alto Adige e Friuli Venezia Giulia con tendenza al miglioramento nel Triveneto; neve sulle Alpi oltre i 900-1.000 metri. Nel pomeriggio nuovo peggioramento su Liguria di ponente, Piemonte e Val d’Aosta in estensione in serata a Lombardia e Liguria di levante.

Temperature in aumento su Abruzzo, Molise, regioni meridionali e Sicilia, con valori fino a 17-19 gradi ma anche oltre i 20 gradi in Sicilia. Venti da deboli a moderati meridionali, in rinforzo dalla sera-notte. Mari mossi o molto mossi.

Le previsioni meteo per domenica 10 marzo

Domenica molto nuvoloso con piogge diffuse sulle regioni del Centro-Nord e in Sardegna: rischio di intensi rovesci o temporali tra Liguria di levante, Appennino emiliano e Toscana; neve copiosa sulle Alpi a quote oltre i 1.000-1.500 metri. Nel pomeriggio schiarite in Piemonte, Liguria. Lombardia meridionale e nord della Toscana.

Al Sud e in Sicilia cielo parzialmente nuvoloso con temperature in aumento fino a punte anche oltre i 20 gradi.

Venti forti o burrascosi di Scirocco - con locali raffiche a 80-90 km orari su Tirreno, Sicilia e Puglia - in rotazione da sudovest, di Libeccio, sui mari di ponente. Mari molto mossi o agitati.