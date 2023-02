Meteo, l'inverno alza la voce: pioggia e vento freddo, torna anche la neve! Le previsioni per il weekend del 25-26 febbraio

Nel weekend tra il 25 e il 26 febbraio lo scenario meteo sull'Italia cambierà in modo deciso. Due diverse perturbazioni stanno avanzando verso il Belpaese: si tratta di un vortice di bassa pressione che si avvicina dal Mediterraneo occidentale, e di un fronte freddo in arrivo da nord e diretto verso i Balcani, che trascinerà sulle nostre regioni una massa d'aria gelida di origine artica. I loro effetti si faranno sentire soprattutto dalla fine della giornata di sabato, e daranno il via a una fase meteo segnata da piogge diffuse, vento forte, neve fino a bassa quota e temperature in picchiata.

Le previsioni meteo per sabato 25 febbraio

Cielo nel complesso nuvoloso, anche se non mancheranno le temporanee schiarite, specie sulle Alpi. Nel corso del giorno poche deboli piogge più che altro su Toscana, Marche, Sardegna e interno della Sicilia. A fine giornata tempo in peggioramento, soprattutto al Nord-Est e sulle regioni tirreniche.

Temperature massime quasi ovunque in crescita e in generale al di sopra della norma. Ventoso per venti meridionali al Sud e Isole.

Le previsioni meteo per domenica 26 febbraio

Domenica cielo in prevalenza nuvoloso o molto nuvoloso. Piogge sparse su quasi tutte le regioni a eccezione di Venezie e Sicilia. Neve fino a bassa quota su Alpi Occidentali e Appennino Settentrionale, con possibili sconfinamenti sulle pianure di Piemonte ed Emilia; nevicate anche sull’Appennino Centrale oltre 600-1200 metri.

Temperature massime in diffuso e marcato calo, venti intensi da Nord a Sud.