Weekend con pioggia e neve, poi alta pressione ancora lontana dall'Italia. La tendenza meteo

Condizioni meteo instabili e a tratti perturbate anche nei prossimi giorni: dopo il via vai di perturbazioni che porterà molte piogge e neve nel weekend tra il 9 e il 10 marzo, anche settimana prossima l'alta pressione resterà lontana dall'Italia.

Gli aggiornamenti meteo per il weekend

Quella di sabato 9 marzo sarà una giornata molto nuvolosa o coperta su gran parte d’Italia. Piogge e rovesci tra Lazio, Abruzzo, Molise e Sud Italia.

Nel corso della giornata, e soprattutto dal pomeriggio, una nuova intensa perturbazione porterà precipitazioni di nuovo in diffusione anche al Nord (specialmente al Nord-Ovest) e in Sardegna, con nevicate oltre i 700 - 900 metri di quota. Venti meridionali in netto rinforzo, con mari molto mossi.

Domenica 10 marzo la perturbazione attraverserà il Centro-Nord e la Sardegna portando piogge localmente intense e nevicate anche abbondanti sui monti, fino a quote intorno agli 800-900 metri. Il transito del suo nucleo più intenso potrà essere accompagnato anche da temporali, al mattino più probabili in Liguria e in Toscana e, nella seconda parte della giornata, anche nel Lazio.

Si profila una giornata decisamente più stabile al Sud e in Sicilia, nonostante un po’ di nuvole in transito, con qualche pioggia in arrivo tra il tardo pomeriggio e la sera sulla Campania e il Molise.

Soffieranno venti intensi, ma miti, meridionali: forte Scirocco atteso sull’Adriatico e lo Ionio, venti moderati o tesi di Libeccio sui mari di Ponente, tra la Liguria, la Sardegna e il Tirreno. I mari saranno da molto mossi ad agitati. Temperature in aumento sul Sud peninsulare, in Sicilia e in Abruzzo; senza grandi variazioni nel resto del Centro, al Nord e in Sardegna.

La tendenza meteo per i giorni successivi

Lunedi 11 marzo il nucleo più intenso della perturbazione tenderà ad allontanarsi verso i Balcani. Alle sue spalle, tuttavia, le condizioni meteo resteranno instabili in particolare al Nord, in Sardegna e sulle regioni tirreniche, con piogge sparse anche sotto forma di rovesci. Venti in attenuazione, ma ancora moderati di Libeccio sui mari di Ponente e da sud intorno al Salento. Le temperature dovrebbero calare lievemente al Sud e in Sicilia.

L’evoluzione successiva è ancora piuttosto incerta. Stando alle attuali proiezioni, tuttavia, l’alta pressione resterà lontana dall’Italia, dove si profilano ancora giornate caratterizzate da condizioni meteo instabili e a tratti perturbate, con prevalenza di nuvole e piogge. Le temperature dovrebbero restare in generale vicine alla norma, con valori tipici di inizio primavera e massime che oscilleranno per lo più intorno ai 15 gradi.

Seguiteci nei prossimi aggiornamenti per conoscere maggiori dettagli su quello che ci aspetta nella prossima settimana.