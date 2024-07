Meteo weekend, dopo i nubifragi migliora al Nord. Caldo intenso al Sud

L’Italia è alle prese con la quarta ondata di calore dall’inizio dell’estate, determinata dalla presenza ormai ben salda sul Mediterraneo dell’anticiclone africano, associato ad una massa d’aria di matrice sub-tropicale, estesa fino alla Penisola balcanica. Se al Nord le temperature, in queste ore, subiscono una leggera flessione dopo il passaggio del fronte temporalesco di venerdì, nelle regioni meridionali aumenteranno ulteriormente di 1 o 2 gradi al punto che, nelle zone interne di pianura o di valle, si supererà diffusamente la soglia dei 35 gradi, ma con picchi anche intorno o poco oltre i 40.

Nelle regioni settentrionali il gran caldo e l’afa torneranno ad intensificarsi già ad inizio settimana: senza dover scomodare, probabilmente, valori record, l’ondata di calore in atto risulterà piuttosto rilevante per intensità, estensione e durata. Secondo le attuali proiezioni modellistiche, infatti, l’onda africana potrebbe proseguire fino al 21-22 luglio, con il termometro al Nord fin verso i 35-37 gradi, ben oltre al Centro-Sud dove, un secondo picco tra il 17 e il 21 luglio, potrebbe far registrare valori superiori ai 41-42 nelle aree interne. Il caldo ovviamente persisterà anche di notte, con le minime all’alba raramente al di sotto dei 20 °C e, anzi, nei centri urbani, più vicine ai 25-26 gradi.

Previsioni meteo per sabato 13 luglio

Sabato sulle regioni centro-meridionali e sulle Isole maggiori tempo ben soleggiato con cielo sereno o poco nuvoloso. Al Nord maggiore variabilità, con un cielo tra il poco nuvoloso e l’irregolarmente nuvoloso, ma con scarse precipitazioni. In mattinata non esclusa qualche breve pioviggine in Liguria di levante, nel pomeriggio isolati e brevi rovesci nel settore alpino centrale e in Alto Adige. Temperature: massime non oltre i 30 gradi al Nord-Ovest, fino a 32-33 al Nord-Est, in lieve flessione in Toscana e Sardegna, fino a 40 gradi al Sud e in Sicilia. Venti deboli, salvo temporanei rinforzi di brezza a metà giornata, specie sui litorali e nelle ampie e lunghe valli; da segnalare anche moderati rinforzi di Libeccio nel Mar Ligure. Mari: un po’ mossi il Mare di Sardegna, il Mare di Corsica e il Mar Ligure; calmi o poco mossi i restanti bacini.

Previsioni meteo per domenica 14 luglio

Domenica sull’insieme del Paese tempo stabile e soleggiato con un cielo prevalentemente sereno. Da segnalare il passaggio di alcune velature, nel corso della giornata, al Centro-Nord e una modesta nuvolosità cumuliforme in sviluppo sulle aree alpine, ma con basso rischio di piogge. Temperature massime diurne in lieve aumento al Nord e sulla Sardegna; caldo intenso al Sud e in Sicilia, con punte fino a 40-42 gradi nell’entroterra. Venti molto deboli ovunque, salvo temporanei rinforzi di brezza a metà giornata specie sui litorali e nelle ampie e lunghe valli. Mari calmi o poco mossi.