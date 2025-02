Meteo, weekend di maltempo. Forti piogge, nevicate e vento

Nel fine settimana si conferma un generale peggioramento delle condizioni meteo sull’Italia, anche con episodi di forte maltempo, per l’arrivo di due perturbazioni, una proveniente dall’Atlantico e un vortice ciclonico in risalita dal Nord Africa. Il vortice investirà inizialmente l’estremo Sud e la Sicilia, con rischio di nubifragi, mentre la perturbazione proveniente dall’Atlantico, associata a correnti di aria fredda, darà luogo a nevicate fino a quote collinari al Nord-Ovest.

Il vortice si sposterà verso la Sardegna, determinando un deciso rinforzo della ventilazione meridionale al Sud e precipitazioni a tratti intense anche nelle regioni tirreniche, per poi persistere tra le due Isole maggiori domenica 9 febbraio, quando in Sicilia e in Calabria è probabile una seconda fase di precipitazioni intense, anche a carattere temporalesco.

Dal punto di vista termico, l’afflusso sabato 8 febbraio, di aria fredda nord-orientale si limiterà all’alto Adriatico e alla Pianura Padana, mentre al Centro-Sud, con l’instaurarsi della ventilazione meridionale, intensa ma più mite, verrà limitato notevolmente il calo termico.

Le previsioni meteo per sabato 8 febbraio

Nella notte e fino al mattino piogge e rovesci in Sicilia e Calabria, con rischio di nubifragi e possibili criticità. Qualche pioggia anche in Sardegna e nel resto del Sud. Rapido peggioramento anche al Nord-Ovest e in Toscana, con precipitazioni diffuse, nevose sui rilievi fino a quote collinari (300-600 metri). Dal pomeriggio si attenuano i fenomeni al Sud e in Sicilia, mentre le piogge si estendono a tutte le regioni tirreniche, all’Emilia e al Veneto, con quota neve un po’ in rialzo. In serata pioverà anche nelle Venezie.

Temperature minime in aumento ovunque; massime in calo al Nord-Ovest, pressoché stazionarie altrove. Venti moderati o forti di Scirocco su quasi tutti mari, al Sud e in Sicilia.

Le previsioni meteo per domenica 9 febbraio

Al Nord cielo molto nuvoloso o coperto, con piogge inizialmente diffuse, poi più insistenti solo tra Lombardia e Liguria; quota delle nevicate in netto aumento rispetto al giorno precedente, oltre 1000-1400 metri. Rovesci e temporali anche forti in Sicilia e nella bassa Calabria. Tempo più stabile nel resto del Paese, con parziali schiarite e basso rischio di piogge.

Temperature minime in aumento ovunque; massime in rialzo al Centro-Nord. Ancora ventoso soprattutto su isole e mari di ponente.