FacebookInstagramXWhatsApp

  1. Meteo
  2. Notizie Meteo
  3. Meteo, weekend di maltempo: due perturbazioni sull'Italia tra il ...

Meteo, weekend di maltempo: due perturbazioni sull'Italia tra il 24 e il 25 gennaio

Una perturbazione dopo l'altra: il maltempo non dà tregua all'Italia e nel weekend arriveranno molte piogge e neve.
Previsione24 Gennaio 2026 - ore 10:00 - Redatto da Meteo.it
Previsione24 Gennaio 2026 - ore 10:00 - Redatto da Meteo.it

Due diverse perturbazioni influenzeranno le condizioni meteo sull'Italia nel corso del weekend, con maltempo in molte regioni e neve fino a bassa quota. La prima perturbazione sta già attraversando il Paese e, prima di abbandonarlo, nella prima parte di sabato porterà ancora maltempo al Nord-Est e in gran parte del Centro-Sud.

In rapida sequenza, dietro questa perturbazione se ne sta già avvicinando un’altra (la numero 10 di gennaio), che già a fine giornata porterà un nuovo deciso peggioramento in gran parte del Centro-Nord e domenica sarà responsabile di maltempo soprattutto su regioni tirreniche, Sud e Isole. Anche il nuovo peggioramento sarà accompagnato da nevicate fino a quote piuttosto basse al Nord, sebbene per lo più confinate alle zone montuose perché il freddo risulterà comunque non intenso: in gran parte d’Italia le temperature oscilleranno attorno ai valori medi stagionali.

Le previsioni meteo per sabato 24 gennaio

Al mattino piogge sparse al Nord-Est, Centro, Campania e Sardegna, con nevicate fino a quote collinari sulle zone alpine, oltre 800-1200 metri sull’Appennino settentrionale, al di sopra di 1400-1600 metri sull’Appennino Centrale. Nel pomeriggio piogge sparse su Friuli, Venezia Giulia, Piemonte, Liguria, Valle d’Aosta, Toscana, Lazio, Campania e Sardegna, con nevicate sulle zone alpine oltre 600-800 metri.
In serata piogge diffuse su gran parte del Centro-Nord, a eccezione delle coste abruzzesi e molisane, e anche al Sud su Campania, Puglia e Sicilia; nevefino a quote collinari su zone alpine e Appennino ligure, oltre 700-1000 metri sull’Appennino Tosco-Emiliano. Temperature massime in leggero rialzo in gran parte d’Italia.

Le previsioni meteo per domenica 25 gennaio

Domenica nuvole in tutto il Paese. Nel corso del giorno piogge sparse al Nord-Ovest e su Venezie, coste centrali tirreniche, zone interne del Centro, Sud e Isole maggiori.
Neve fino a quote collinari su Alpi e Appennino Ligure, oltre 700-1000 metri sull’Appennino emiliano, al di sopra di 1000-1400 metri sull’Appennino centrale. Temperatureminime in crescita al Nord-Ovest e all’estremo Sud, in calo altrove; massime in diminuzione in gran parte del Centro-Sud e Isole.

Articoli correlatiVedi tutti
  • Meteo, nuova perturbazione: domani piogge sparse e neve fino a quote piuttosto basse. Le previsioni da domenica 25 gennaio
    Previsione24 Gennaio 2026

    Meteo, nuova perturbazione: domani piogge sparse e neve fino a quote piuttosto basse. Le previsioni da domenica 25 gennaio

    Prosegue il via vai di perturbazioni, che insisterà anche nel corso della prossima settimana. Altro maltempo in vista, con piogge diffuse e neve
  • Meteo, weekend del 24-25 gennaio con pioggia, vento e neve: le previsioni
    Previsione24 Gennaio 2026

    Meteo, weekend del 24-25 gennaio con pioggia, vento e neve: le previsioni

    Italia nel mirino delle perturbazioni atlantiche: nuove fasi di maltempo nel weekend ma anche la prossima settimana. Le previsioni meteo
  • Meteo, weekend del 24-25 gennaio con maltempo e neve: le previsioni
    Previsione23 Gennaio 2026

    Meteo, weekend del 24-25 gennaio con maltempo e neve: le previsioni

    Nuova fase di tempo perturbato sull'Italia per il continuo passaggio di perturbazioni. Weekend con piogge diffuse e anche nevicate. Le previsioni meteo del 24-25 gennaio
  • Meteo, nuova perturbazione: 23-24 gennaio con pioggia e neve
    Previsione23 Gennaio 2026

    Meteo, nuova perturbazione: 23-24 gennaio con pioggia e neve

    Peggiora al Centro-nord con piogge dal pomeriggio in molti settori e deboli nevicate a quote basse su parte del Nordovest. Le previsioni meteo del 23-24 gennaio
Ultime newsVedi tutte
Meteo, maltempo intenso e tanta neve in vista: la tendenza da martedì 27 gennaio
Tendenza24 Gennaio 2026
Meteo, maltempo intenso e tanta neve in vista: la tendenza da martedì 27 gennaio
Settimana prossima l'Italia sarà nel mirino di diverse perturbazioni: porteranno vento molto forte, maltempo localmente intenso e tanta neve.
Meteo, dal 26 gennaio via vai di perturbazioni: la tendenza
Tendenza23 Gennaio 2026
Meteo, dal 26 gennaio via vai di perturbazioni: la tendenza
Gennaio si chiuderà con nuove fasi perturbate, altre piogge e nevicate anche a quote basse al Nord. La tendenza meteo dal 26 gennaio
Meteo, 25-26 gennaio con pioggia, vento e neve: la tendenza
Tendenza22 Gennaio 2026
Meteo, 25-26 gennaio con pioggia, vento e neve: la tendenza
Da domenica 25 gennaio nuove fasi di maltempo sull'Italia: attese piogge, rovesci e neve sui rilievi. Temperature vicine alla norma. La tendenza meteo
Mediaset

Ultimo aggiornamento Sabato 24 Gennaio ore 13:23

Copyright © 1999-2020 RTI S.p.A. Direzione Business Digital - P.Iva 03976881007 - Tutti i diritti riservati.

Rispetto ai contenuti e ai dati personali trasmessi e/o riprodotti è vietata ogni utilizzazione funzionale all'addestramento di sistemi di intelligenza artificiale generativa. È altresì fatto divieto espresso di utilizzare mezzi automatizzati di data scraping.

Per la pubblicità Mediamond S.p.a. RTI spa, Gruppo Mediaset - Sede legale: 00187 Roma Largo del Nazareno 8 - Cap. Soc. € 500.000.007,00 int. vers. - Registro delle Imprese di Roma, C.F.06921720154