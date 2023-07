Meteo, weekend del 22 e 23 luglio al via con temporali al Nord e caldo intenso al Centro-Sud

Italia divisa in due dal punto di vista meteo nel weekend del 22 e 23 luglio, con ancora il rischio di temporali al Nord, e caldo insistente e eccezionale al Centro-Sud.

L’intensa e duratura ondata di calore, causata dall’Anticiclone Nordafricano, continua a coinvolgere le regioni centro-meridionali dove le temperature si manterranno su valori ben oltre la media. Sulle regioni settentrionali invece, con l’indebolimento dell’anticiclone e l’afflusso di correnti più instabili, il caldo ha già subito una brusca attenuazione per effetto dei forti temporali, con numerosi episodi di grandine e intense raffiche di vento che, marginalmente, hanno interessato anche alcune aree del Centro.

L’instabilità insisterà anche sabato 22, ma con tendenza a una temporanea attenuazione nella giornata di domenica 23 che si prospetta, quindi, per lo più stabile da Nord a Sud. Lunedì 24 le correnti instabili torneranno a lambire il Nord favorendo lo sviluppo di temporali, inizialmente sulle Alpi, ma in progressiva propagazione verso la pianura padana e l’alto Adriatico fra la sera e la giornata di martedì 25. Ancora una volta i fenomeni potrebbero essere localmente di forte intensità.

Nel frattempo, a inizio settimana, l’anticiclone riprenderà vigore convogliando più decisamente il nucleo più caldo della massa d’aria subtropicale che l’accompagna verso le regioni del Centro-Sud con conseguente nuova impennata delle temperature che coinvolgerà in parte anche l’Emilia Romagna.

Così, tra lunedì 24 e martedì 25, grazie anche al contributo dei venti meridionali, saranno possibili nuovamente picchi intorno ai 45 gradi o leggermente oltre al Sud e nelle Isole e intorno ai 40 gradi o poco più al Centro. I dati aggiornati confermano il termine dell’ondata di caldo a metà settimana in seguito all’allontanamento della massa d’aria bollente e il contemporaneo arrivo di correnti più temperate dall’Atlantico.

Le previsioni meteo per sabato 22

Tempo ancora instabile al Nord con possibili rovesci e temporali inizialmente molto isolati fra l’est della Lombardia e l’alto Adriatico, più diffusi nel pomeriggio al Nord-Est, sui rilievi del Nord-Ovest e sul Piemonte occidentale. Fenomeni in esaurimento alla sera, ma in temporanea ripresa nella notte in pianura fra Lombardia e Veneto. Nel resto d’Italia tempo più soleggiato, ma con qualche nuvola in transito.

Temperature massime leggermente sotto la media al Nord; in calo, ma sempre elevate, al Centro e in Sardegna; in leggera crescita al Sud e sulla Sicilia dove i picchi massimi restano sopra i 40 gradi.

Le previsioni meteo per domenica 23

Tempo in prevalenza stabile in tutto il Paese, con l’eccezione di qualche residuo rovescio prima dell’alba tra Lombardia e Veneto e sporadici acquazzoni pomeridiani lungo l’arco alpino. Per il resto, ampie schiarite alternate però a della nuvolosità, specie al Nord e qualche velatura al Centro-Sud.

Temperature massime in rialzo al Nord-Est e sulle Isole, quasi stazionarie altrove: valori sopra la media in Romagna e al Centro-Sud, con picchi oltre i 40 gradi al Sud e in Sicilia.