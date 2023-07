Meteo, weekend del 15-16 luglio stabile poi fase di caldo estremo

La tregua dal gran caldo sulle regioni settentrionali sta per terminare: nel weekend l’Anticiclone africano tornerà a gonfiarsi e a consolidarsi sopra il bacino del Mediterraneo, favorendo una prosecuzione dell’attuale ondata di calore. Anzi, nella prima parte della prossima settimana, il “cuore bollente” dell’alta pressione sub-tropicale, associato ad aria torrida sahariana, si porterà sopra l’Italia, dove il caldo intenso è atteso intensificarsi ulteriormente. Le temperature, di conseguenza, aumenteranno, specie da domenica: sia nei valori massimi (generalmente sopra i 30 e con picchi di 40-42), che in quelli minimi (notti tropicali, con valori non inferiori a 20 gradi), mentre lo zero termico nelle Alpi si manterrà ad una quota superiore i 4500-4700 metri. Ma attenzione perché tra lunedì 17 e giovedì 20 l’ondata di calore su scala nazionale raggiungerà il suo picco massimo: probabili nuovi record storici, con il raggiungimento di valori estremi, fino a 40-42 °C sulla bassa valle padana (Emilia Romagna in primis), fino a 45-46 °C sulle regioni centro-meridionali. Qui la lunga ed eccezionale ondata di calore rischia di proseguire per quasi tutta la prossima settimana. Al Nord, invece, probabile stop alla fiammata africana tra il 20-21 luglio.

Le previsioni meteo per sabato 15 luglio

Sabato tempo prevalentemente soleggiato e molto caldo su tutte le regioni. Durante il pomeriggio temporanei addensamenti in sviluppo attorno ai rilievi alpini e prealpini, associati a occasionali brevi acquazzoni su quelli piemontesi e valdostani. Temperature: massime in aumento al Centro-Nord e sulla Sardegna, stazionarie altrove. Valori tra 30 e 34 gradi sulle regioni settentrionali, fino a 36-38 su quelle centrali, fino a 38-40 al Sud e sulle Isole. Di notte e all’alba temperature diffusamente superiori ai 21-22 gradi. Venti in prevalenza deboli o a regime di brezza. Mari calmi o poco mossi.

Le previsioni meteo per domenica 16 luglio

Domenica tempo generalmente soleggiato e clima rovente su tutte le regioni. Da segnalare la possibilità di sporadici e brevi temporali di calore pomeridiani nel settore alpino, più probabili su quello occidentale. Temperature in aumento, caldo e afa in intensificazione, sia di giorno che di notte: massime fino a 35-36 gradi al Nord, fino a 39-40 gradi nelle aree interne del Centro-Sud, con picchi di 41-42 gradi nell’entroterra di Sicilia e Sardegna. Le minime all’alba in molte città di mare non scenderanno sotto i 25-27 gradi. Venti in prevalenza deboli. Mari calmi o poco mossi.