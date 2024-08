Meteo, weekend del 10-11 agosto bollente. Caldo africano anche a Ferragosto

Tra questo fine settimana e Ferragosto la lunga ondata di caldo anomalo raggiungerà il suo apice per l’ulteriore espansione sull’Italia e sull’Europa centrale dell’Anticiclone Africano, accompagnato da una massa d’aria eccezionalmente calda. Le condizioni prevalenti di stabilità atmosferica limiteranno anche lo sviluppo dei temporali di calore nelle zone montuose, che si presenteranno solo in forma sporadica. Le temperature massime arriveranno a punte intorno ai 40 gradi e lo zero termico si porterà fino alla soglia di 5000 metri. Nelle zone di pianura e costiere del Centro-Nord aumenteranno anche i tassi di umidità, mentre le temperature notturne si porteranno su valori fino a 5/6 gradi oltre la norma, amplificando il disagio. Va segnalato anche che l’assenza di precipitazioni in un contesto di caldo torrido non potrà che aggravare gli effetti della siccità che sta colpendo parte del Meridione e le Isole.

Le previsioni meteo per oggi, sabato 10 agosto

Giornata di sole in tutta Italia, con totale assenza di precipitazioni e modesti annuvolamenti pomeridiani su Alpi, Appennini e zone interne della Sicilia. Caldo in intensificazione con punte massime di 35-37 gradi nella bassa pianura padana e fino a 38-39 gradi nelle zone interne del Centro-Sud. Debole ventilazione a regime di brezza, con ancora dei rinforzi di Maestrale intorno alla Puglia.

Le previsioni meteo per domenica 11 agosto

Tempo soleggiato da Nord a Sud, a parte un aumento delle nuvolosità sulle Alpi e la possibilità di isolati temporali pomeridiani nel settore alpino occidentale. Scarsi annuvolamenti invece anche nelle ore più calde nelle altre zone montuose. Caldo e afa in ulteriore incremento: temperature minime in rialzo quasi ovunque; massime tra 32 e 38 gradi, con punte vicine ai 40 nelle aree interne del Centro-Sud e Isole. Venti deboli.