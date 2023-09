Meteo, weekend da fine estate: 2 e 3 settembre sole e temperature oltre i 30°C, ecco dove

Il primo fine settimana di settembre trascorrerà con tempo stabile e in prevalenza soleggiato, con temperature in aumento e di nuovo su valori anche superiori alle medie stagionali, con un clima quindi estivo, per effetto ritorno dell’alta pressione nel Mediterraneo e sull’Italia.

Non è previsto l’arrivo di perturbazioni neppure per la prima parte della prossima settimana, ma da lunedì le temperature subiranno un temporaneo calo per l’afflusso di aria più fresca dai Balcani, sospinta da venti nord-orientali, più intensi sulle regioni adriatiche, al Sud e in Sicilia. Secondo le attuali proiezioni, il caldo potrebbe tornare ad aumentare da metà settimana.

Le previsioni meteo per sabato 2 settembre

Tempo in gran parte soleggiato con prevalenza di cieli poco nuvolosi, con l’eccezione di una maggiore nuvolosità in mattinata in Piemonte e qualche debole pioggia sulle Alpi occidentali.

Temperature in ulteriore aumento, con valori massimi compresi tra 26 e 31 gradi da Nord a Sud, con punte 32-33 gradi in Sardegna. Venti moderati di Scirocco in Sardegna e nel Canale di Sicilia con mari che tenderanno a diventare mossi. Venti deboli e mari poco mossi altrove.

Le previsioni meteo per domenica 3

Bel tempo in tutto il Paese, con ampi rasserenamenti al mattino e cielo generalmente poco nuvoloso o velato nella seconda parte della giornata; non sono previste precipitazioni.

Temperature in ulteriore rialzo e con valori massimi per lo più poco superiori alla norma, in particolare nella Sardegna occidentale, dove si potranno raggiungere i 35 gradi, per l’insistenza dei venti di Scirocco. Ventilato anche lungo il medio e basso Adriatico e nello Ionio per venti settentrionali.