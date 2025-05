Meteo: weekend al via con tempo in miglioramento e rialzo termico. Le previsioni

Le due perturbazioni (numero 4 e 5 del mese) che negli ultimi giorni hanno portato sull’Italia tanta instabilità, nelle prossime ore di questo sabato 17 maggio si allontaneranno dalla nostra Penisola, lasciando spazio a una graduale rimonta dell’alta pressione. Nel corso del fine settimana ci attende quindi un tempo più soleggiato e stabile, sebbene ancora caratterizzato da qualche pioggia residua, soprattutto nel corso della giornata odierna sulle zone montuose.

Le condizioni meteo rimarranno stabili e per lo più asciutte anche agli inizi della prossima settimana, ma la tregua non durerà molto: tra la fine di martedì 20 e la giornata di giovedì 22 sono infatti attese due nuove perturbazioni (numero 6 e 7 di maggio), che porteranno acquazzoni e temporali soprattutto al Centro-Nord. Nel frattempo le temperature risaliranno in gran parte d’Italia, posizionandosi su valori in generale al di sopra della norma, tipici di fine primavera.

Le previsioni meteo per oggi (sabato 17 maggio)

Giornata tra sole e nuvole in gran parte del Paese. Nel corso del giorno isolati rovesci e temporali su Alpi, pianure del veneto, Levante Ligure, Alta Toscana, zone interne del Centro, Calabria, rilievi siciliani e Sardegna Meridionale.

Temperature massime quasi dappertutto in crescita, con un rialzo più marcato al Sud; valori in generale compresi fra 19 e 25 gradi, nella norma o di poco al di sopra. Venti in attenuazione, nel complesso deboli.

Le previsioni meteo per domenica 18 maggio

Un po’ di nuvole, già dal mattino, su Venezie, Liguria e regioni tirreniche, comunque con basso rischio di pioggia; soleggiato altrove. Nelle ore pomeridiane addensamenti per lo più concentrati attorno ai rilievi del Nord e della Penisola, con occasionali brevi piovaschi lungo le Prealpi Venete, le Dolomiti e la Carnia; altrove cielo in prevalenza sereno o poco nuvoloso.

Temperature in generale aumento, con punte massime diffusamente oltre i 20 gradi, fino a sfiorare i 25 gradi nelle Isole. Venti deboli o localmente moderati, si disporranno dai quadranti meridionali. Mari da poco mossi a localmente mossi.