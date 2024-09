Meteo 28 settembre: weekend con pioggia e vento freddo, le zone coinvolte

Cambio di scenario meteo sull’Italia in quest’ultimo weekend di settembre, segnato dallo scivolamento lungo la Penisola della perturbazione n.8 del mese giunta giovedì sulle regioni settentrionali. La massa d’aria più fredda alle sue spalle e in addossamento alla barriera alpina, si riverserà fino al basso mar Mediterraneo entro la fine di domenica, grazie all’innesco di una intensa corrente prima occidentale, poi settentrionale.

Ne conseguirà una veloce fase di tempo instabile al Nord-Est e al Centro-Sud nella giornata di sabato, con gli ultimi strascichi nella prima parte di domenica sul medio e basso versante adriatico, ma soprattutto un brusco calo delle temperature a partire dal Centro-Nord e dalla Sardegna, anche di 10 gradi. All’estremo Sud e sulla Sicilia ultimi picchi di caldo anomalo nel pomeriggio odierno: qui la “rinfrescata” arriverà nel corso della domenica con il vento di Tramontana che soffierà fino a 60-70 km/h. L’evoluzione per la prossima settimana resta ancora incerta: l’attuale tendenza suggerisce iniziali condizioni di stabilità, ma con la prospettiva di una nuova perturbazione (la prima di ottobre) in arrivo tra martedì e giovedì.

Le previsioni meteo per sabato 28 settembre

Al Nord-Ovest e sulla Toscana tempo in prevalenza soleggiato. Condizioni di spiccata variabilità nel resto d’Italia, con alternanza di annuvolamenti e schiarite. Locali rovesci o temporali saranno inizialmente più probabili al Nord-Est, su Lazio, Umbria, Abruzzo, Molise, Campania, nel pomeriggio anche su nord della Puglia, Calabria tirrenica, più occasionalmente nel resto del Sud tra il tardo pomeriggio e la sera.

Temperature massime in calo al Centro-Nord, su Sardegna, Campania e nord della Sicilia; caldo anomalo con punte oltre 30 gradi su Puglia, Basilicata, Calabria ionica e Sicilia orientale. Venti occidentali in sensibile rinforzo su mari e regioni di ponente, fino a burrascosi di Maestrale sulla Sardegna. Mari: fino a molto mossi i bacini a ovest della Penisola.

Le previsioni meteo per domenica 29 settembre

Sull’insieme del Paese tempo in prevalenza stabile e soleggiato. In mattinata nuvolosità residua nelle regioni centrali adriatiche, con le ultime piogge in costa, ma con tendenza a miglioramento. Tra il pomeriggio e la sera nuvolosità in aumento al Nord a cominciare dal settore di Nord-Ovest.

Temperature quasi ovunque in calo, più sensibile sul medio Adriatico, al Sud e in Sicilia; valori diffusamente inferiori alla norma, con punte non oltre i 25 gradi del versante tirrenico e di quello ionico. Ventoso per venti di Maestrale al Sud e sulle Isole, di Bora/Grecale al Centro e sull’alto Adriatico: raffiche fino a 60-70 Km/h tra Puglia, Adriatico meridionale e Ionio. Mari: mossi o molto mossi, con tendenza all’attenuazione a partire dai bacini settentrionali.