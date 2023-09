Weekend con anticiclone in rinforzo, ma arriva ancora qualche pioggia. La tendenza meteo da venerdì 8 settembre

Anche nell’ultima parte della settimana potrà resistere un po’ di instabilità meteo all’estremo Sud, e in particolare tra la Calabria e la Sicilia, per l’insistenza del vortice ciclonico attualmente centrato sullo Ionio. Nel resto del Paese, invece, il tempo sarà in prevalenza stabile e soleggiato, con un caldo da fine estate.

In particolare, venerdì 8 settembre il sole avrà la meglio su gran parte del nostro territorio. Farà eccezione un po’ di nuvolosità attesa tra la Calabria e la Sicilia e nelle aree interne appenniniche delle altre regioni meridionali; localmente, qualche pioggia o breve temporale potrà svilupparsi sull’Appennino meridionale e la Sicilia centro-orientale, specie da metà giornata. Sarà un venerdì ventoso sullo Ionio meridionale, per venti che soffieranno da nord-est, mentre nel resto d’Italia i venti, settentrionali, saranno in generale deboli. Risulterà mosso il mare Ionio, fino a molto mosso nel settore meridionale, mentre altrove i mari saranno prevalentemente poco mossi. Le temperature non subiranno variazioni di rilievo, e da nord a sud si profila un clima estivo con massime che arriveranno intorno ai 30°C; punte intorno ai 32 gradi saranno possibili sulle Isole maggiori e sul versante tirrenico della penisola.

In seguito - tra domenica 10 settembre e l’inizio della prossima settimana - l’alta pressione si consoliderà con più decisione sull’Italia, estendendosi anche sulle nostre regioni meridionali e dando il via a una fase stabile e insolitamente calda che, secondo le attuali proiezioni, dovrebbe durare almeno fino alla metà di settembre.

Le temperature si riporteranno su valori tipici di fine estate, in generale superiori alla media stagionale: le massime oscilleranno per lo più tra i 28 e i 32 gradi, ma con punte anche al di sopra nelle zone più calde.