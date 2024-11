Meteo weekend, 23-24 novembre più stabili

Nella mattinata di oggi si esauriscono anche al Sud gli ultimi effetti della perturbazione numero 6 di novembre, ufficialmente denominata Tempesta Caetano, responsabile della breve fase di maltempo invernale e dei fortissimi venti che hanno investito quasi tutto il nostro Paese. L‘alta pressione infatti torna protagonista nel Mediterraneo e sull’Italia già nel corso della giornata, attenuando anche la forte ventilazione, e la ritroveremo nelle regioni centro-meridionali fino all’inizio della prossima settimana. Al Nord invece il tempo si preannuncia più variabile: domenica infatti correnti umide meridionali, attive sui mari di ponente, riusciranno a produrre degli addensamenti nuvolosi in Liguria e in pianura Padana con possibili locali pioviggini, lunedì anche in parte delle regioni tirreniche.

Previsioni meteo per sabato 23 novembre



Tempo stabile e prevalentemente soleggiato in gran parte del Paese. Al mattino qualche annuvolamento residuo in Puglia, Sicilia e bassa Calabria, ma senza piogge di rilievo. Tra pomeriggio e sera nubi leggero aumento sulle regioni di Nord-Ovest. Temperature minime in diminuzione ovunque, più netta al Centro e in Sardegna; clima freddo a inizio giornata al Centro-Nord, con gelate anche in molte aree di pianura. Temperature massime in calo anche sensibile al Centro-Sud e Isole, in rialzo nelle zone alpine. Venti di Tramontana ancora moderati o forti al Sud, ma in graduale attenuazione. Debole ventilazione altrove.

Previsioni meteo per domenica 24 novembre

Cielo sereno o poco nuvoloso sulle Alpi, in Piemonte, nelle regioni del Centro-Sud e nelle Isole, a parte un po’ più di nubi sull’alta Toscana; da nuvoloso a coperto nel resto del Nord, con qualche pioggia o pioviggine in Liguria. Temperature minime in rialzo al Nord e al Centro, ancora in calo al Sud e Isole; massime in lieve aumento, tranne nelle aree più nuvolose del Nord.

Venti generalmente deboli, a tratti moderati meridionali su Mar Ligure, Tirreno e mari intorno alla Sardegna; Grecale moderato nello Ionio.