Meteo: vortice gelido su parte dell'Italia! Weekend con piogge e neve: i dettagli

Questo fine settimana vedrà condizioni meteorologiche invernali in molte regioni a causa del flusso di correnti di aria fredda che accompagnano il vortice (perturbazione n.9 del mese) dai Balcani e diretto verso il Sud Italia. Le precipitazioni, i forti venti settentrionali e il brusco calo termico riguarderanno soprattutto il medio versante adriatico, il Sud e la Sicilia, con la comparsa della neve in Appennino fino a quote di 700/1000 metri. Al Nord il tempo stabile sarà favorevole alla formazione di nebbie e strati di nubi basse in pianura Padana.

Domenica 1 dicembre l’instabilità si concentrerà al Meridione, ma la ventilazione resterà intensa anche su tutto il versante adriatico. Per lunedì 2 si conferma una tregua nelle precipitazioni e un rialzo termico; tra martedì 3 e mercoledì 4 una perturbazione atlantica, la prima del mese di dicembre, porterà un nuovo moderato peggioramento.

Le previsioni meteo per oggi (sabato 30 novembre)

Al mattino precipitazioni sparse su Marche, Abruzzo e Molise, nevose oltre i 700 metri di quota; qualche pioggia in Puglia, rovesci in Sicilia e Calabria. Nel pomeriggio ancora deboli precipitazioni in Abruzzo, Molise e Puglia; qualche rovescio o temporale tra bassa Calabria e Sicilia, con quota neve in calo fino a 1200 metri in Sila.

Tempo più soleggiato al Nord, in Toscana, Lazio e Sardegna, ma con nebbie e strati di nubi basse in pianura padana al mattino e localmente persistenti. Intensi venti settentrionali in Emilia Romagna, al Centro-Sud e Sicilia, con mari molto mossi o agitati. Clima freddo: temperature sia minime che massime in diminuzione in tutte le regioni, con cali più sensibili sui settori adriatici, al Sud e in Sicilia.

Le previsioni meteo per domenica 1 dicembre

Cielo molto nuvoloso al Sud, con piogge e rovesci più probabili in Calabria e Sicilia, con quota neve in calo fino a 1300/1500 metri. Nella prima parte della giornata nubi con scarso rischio di piogge sul medio versante adriatico. Cielo sereno o poco nuvoloso nel resto del Paese, con la presenza di nebbie o nuvolosità compatta al mattino in pianura Padana.

Temperature minime in ulteriore calo al Nord, con deboli gelate anche in pianura; massime in lieve rialzo o stazionarie. Ancora ventoso al Centro-Sud, con forte Maestrale al Sud e in Sicilia.