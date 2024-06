Meteo, vortice ciclonico sull'Italia: 25 giugno ancora molto instabile

L’alta pressione continua a rimanere ben lontana dall’Italia, mentre il vortice ciclonico posizionato sul Tirreno continua ad influenzare il tempo su gran parte delle nostre regioni, mantenendo l’atmosfera molto instabile. Così, nelle prossime ore si attendono ancora rovesci e temporali localmente intensi, soprattutto al Centro-Nord, con criticità che la Protezione Civile prospetta in diverse aree. Nel frattempo le temperature si manterranno sotto la media in molte delle regioni centro-settentrionali, mentre al meridione rimarranno intorno alla media con locali punte superiori ai 30 gradi. Da mercoledì e in maniera più evidente da giovedì, la situazione atmosferica diventerà via via meno instabile e le temperature torneranno nuovamente a crescere a causa di una nuova risalita di aria sahariana che riporterà i termometri oltre i 35 gradi al Centro-Sud. Le regioni settentrionali resteranno ancora una volta ai margini della massa d’aria torrida con temperature più contenute, ma associate a tassi di umidità elevati. In aggiunta, nel fine settimana, una perturbazione potrebbe lambire il Nord accentuando nuovamente l’instabilità in questo settore.

Le previsioni meteo per martedì 25 giugno

Altra giornata instabile e perturbata con piogge e rovesci su Emilia occidentale, basso Piemonte, bassa Lombardia e Liguria; fenomeni più isolati nel resto del Nord, in Toscana, alto Lazio, Calabria e Sicilia. Nel pomeriggio aumento dell’instabilità con rovesci e temporali sparsi su gran parte del Centro-Nord; qualche pioggia o rovescio possibile anche tra Campania, rilievi lucani, Puglia settentrionale e zone interne della Sardegna. Solo un po’ di nuvole nel resto del Paese. Temperature stazionarie, sempre sotto la media al Centro-Nord. Ventoso intorno alla Sicilia; altrove venti deboli, ma con raffiche nelle aree temporalesche.

Le previsioni meteo per mercoledì 26 giugno

Instabilità in generale attenuazione. Al mattino rischio di piogge o rovesci sui settori adriatici e nelle aree prealpine. Durante il pomeriggio sviluppo di rovesci e temporali su Alpi, Appennini, con sconfinamenti verso le vicine pianure, sulle Venezie, l’Emilia e le coste adriatiche. Schiarite più ampie sui settori tirrenici in Calabria, Sicilia e in Sardegna. Alla sera generale attenuazione delle precipitazioni. Temperature quasi ovunque in leggero rialzo, ma ancora leggermente sotto la media al Centro-Nord. Venti deboli, con moderati rinforzi sui mari occidentali e meridionali.