Meteo, verso una settimana rovente: apice del caldo anomalo

A partire dal fine settimana arriverà il nucleo centrale dell’Anticiclone Nord Africano che coinvolgerà soprattutto la Francia (dove le temperature saranno anche di 15-16 gradi sopra la norma), L’Europa centro-settentrionale e anche il Centro-nord Italia. Vivremo dunque il culmine dell’ondata di caldo tra il prossimo weekend e l’inizio della prossima settimana. Sul nostro Paese ci aspetta una fase di tempo stabile con la quasi totale assenza di temporali anche sulle Alpi.

Tendenza meteo: ondata di caldo persistente e duratura

La prossima settimana la zona più esposta alla possibile formazione di qualche temporale sarà l’Appennino meridionale. Le temperature saranno in crescita con caldo intenso e picchi vicini ai 38-40 gradi. Non sarà un caldo record come a luglio ma si raggiungeranno temperature anomale al Centro-nord con un clima via via sempre più afoso. L’ondata di caldo dovrebbe continuare per tutta la prossima settimana, almeno fino al weekend del 26-27 agosto. Lo zero termico sulle nostre Alpi, infine, andrà a collocarsi attorno ai 5000 metri di quota con grave sofferenza per ghiacciai e nevi perenni.