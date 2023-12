Meteo: 22 dicembre ventoso con clima molto mite. Al Nord fino a 8-10 gradi oltre la media

Nelle prossime ore di questo venerdì 22 dicembre è attesa un'intensificazione dei venti, in particolare sui mari di ponente e nelle valli alpine, con la possibilità che in Pianura Padana torni a soffiare il Foehn, facendo schizzare le temperature anche oltre i 15 gradi in diverse località del Nord, dove quindi si registreranno valori anche di 8/10 gradi al di sopra delle medie stagionali.

La tendenza fino a Natale conferma una situazione senza grandi novità, con l’alta pressione vera protagonista della circolazione atmosferica in Europa Meridionale e l’instaurarsi di un vigoroso flusso di correnti temperate nord-occidentali verso il Mediterraneo: proseguirà quindi il periodo caratterizzato dall’assenza di piogge o nevicate di rilievo, con giornate dal clima insolitamente mite, anche se non mancheranno fasi di cielo piuttosto grigio, a causa di nebbie e nubi basse.

Le previsioni meteo per oggi, venerdì 22 dicembre

Cielo in prevalenza sereno o poco nuvoloso in Liguria e regioni del medio e basso versante adriatico. Alternanza tra sole e nuvole nel resto d’Italia, con qualche pioggia in Calabria e Sicilia e nevicate oltre 1100-1400 metri sulle zone alpine di confine; al mattino qualche nebbia su Pianura Padana e valli del Centro.

Temperature quasi dappertutto in crescita, con rialzo termico più marcato al Nordovest a causa dei venti di Foehn. Ventoso per venti da nordovest, più intensi sulle regioni nord-occidentali e sulle Isole.

Le previsioni meteo per sabato 23 dicembre

Bel tempo in gran parte del Paese; locali addensamenti nuvolosi su Umbria, settori interni della Toscana, versanti del basso Tirreno e ovest della Sardegna. Molte nubi anche sui settori alpini più settentrionali, con nevicate sulle Alpi orientali oltre 1500 metri.

Temperature in ulteriore generale rialzo. Ancora forte Maestrale in Sardegna e sul Canale di Sicilia; venti a carattere di Föhn nelle vallate alpine, a tratti anche in Pianura Padana. I mari intorno alle Isole e il Tirreno meridionale resteranno agitati, con rischio di mareggiate lungo le coste esposte.