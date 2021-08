Meteo, venerdì 6 agosto sole e caldo estivo senza eccessi

Grazie all’aria più temperata atlantica che è affluita alla spalle della perturbazione transitata a metà settimana, si è attenuato, seppur temporaneamente, il gran calo sulle regioni meridionali. Tuttavia si conferma già nel fine settimana l’ennesima rimonta sul Mediterraneo dell’alta pressione africana e l’innesco della quarta intensa ondata di calore al Centro-Sud, con il termometro di nuovo fino alla soglia dei 40 gradi a partire da domenica; anzi nei primi giorni della prossima settimana la colonnina di mercurio potrebbe addirittura sfiorare i 45 gradi al Sud, Sardegna e Sicilia. Ai margini il Nord Italia dove, il passaggio della coda di un’altra perturbazione atlantica (la n.3), favorirà tra sabato e domenica il ritorno dei temporali soprattutto sulle aree alpine ma localmente anche sulle vicine pianure. L’attuale tendenza mostra a metà settimana un aumento del caldo e dell’afa anche nelle regioni settentrionali.

Previsioni meteo per venerdì 6 agosto

Sull’insieme del Paese tempo in prevalenza soleggiato con un cielo per lo più sereno o poco nuvoloso. Al mattino da segnalare un cielo parzialmente nuvoloso su estremo Nordest, Toscana e basso versante tirrenico. Nel pomeriggio sviluppo di nubi cumuliformi attorno ai rilievi con lo sviluppo di locali temporali tra le Dolomiti, Alpi venete e Alpi friulane.

Temperature massime in ulteriore diminuzione all’estremo Sud e sulla Sicilia; locali punte intorno ai 35 gradi nelle due Isole maggiori; altrove valori per lo più compresi tra 28 e punte di 33-34 gradi. Venti a tratti ancora moderati da ovest o di Maestrale su mari di ponente, basso Adriatico e Ionio.

Previsioni meteo per sabato 7 agosto

Ben soleggiato in Emilia Romagna, coste dell’alto Adriatico e al Centro-Sud. Nubi in aumento nel resto del Nord con rovesci o locali temporali in sviluppo soprattutto tra pomeriggio e sera sulle aree alpine e localmente sulle pianure del Piemonte.

Temperature massime in lieve calo in Piemonte e Val d’Aosta, per lo più in crescita altrove con valori fino a 34-35 °C nelle aree interne di Emilia Romagna e Centro-Sud; picchi oltre i 35 °C in Sicilia fino a 40 in Sardegna. Venti moderati o tesi di Scirocco con moto ondoso in aumento su gran parte dei mari di ponente.