Meteo, venerdì 30 settembre ancora maltempo intenso

La fase di maltempo provocato dall’intensa perturbazione atlantica (la numero 9 del mese) che ha raggiunto l’Italia, proseguirà anche nella giornata di venerdì 30 settembre con forti venti, piogge e temporali che raggiungeranno a fine giornata anche il Sud e la Sicilia, dove sabato 1 ottobre la presenza di un vortice di bassa pressione darà luogo a condizioni di marcata instabilità con dei temporali, richiamando anche forti venti di Maestrale al Sud e sulle Isole. Anche venerdì i fenomeni più intensi insisteranno soprattutto all’estremo Nord-Est, nelle regioni centrali, in Sardegna e nel Levante Ligure.

Il tempo migliorerà poi nel fine settimana al Centro-Nord e l’inizio della prossima settimana si preannuncia con tempo stabile e clima mite ovunque grazie al ritorno dell’lata pressione.

Le previsioni meteo per venerdì 30 settembre

Maltempo con nuvolosità anche compatta, rovesci e temporali al Nord, nelle regioni centrali, tranne Abruzzo e Molise, in Campania e Sardegna; il rischio di forti temporali con grandine e locali nubifragi sarà maggiore al Nord-Est, su Levante Ligure, versante tirrenico, Umbria, Marche e ovest della Sardegna. Tempo più soleggiato in Puglia, fino a metà giornata anche in Basilicata e Calabria; tra pomeriggio e sera peggiora in Sicilia e nella bassa Calabria.

Temperature in calo al Nord e nelle altre regioni interessate dalle precipitazioni. Venti moderati o forti sui mari e sulle regioni centro-meridionali.

Le previsioni meteo per sabato 1 ottobre

Tempo instabile al Sud e in Sicilia, con rovesci e temporali localmente di forte intensità. Piogge e rovesci sparsi anche in Friuli Venezia Giulia e fino al mattino su Lazio e zone interne delle altre regioni centrali. Graduale miglioramento in tutto il Centro-Nord nella seconda parte della giornata.

Temperature massime ancora inferiori alla norma in gran parte del Paese. Venti moderati o forti di Maestrale sulle Isole e mari circostanti, di Grecale nello Ionio.