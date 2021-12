Meteo, venerdì 3 dicembre piogge al Centro-sud. Aria fredda dal weekend

Anche venerdì3 dicembre si faranno sentire gli effetti della perturbazione (numero 1 del mese) attualmente in transito sull’Italia, con piogge che si concentreranno soprattutto al Sud e medio versante adriatico, mentre sull’Appennino cadrà la neve anche a quote relativamente basse per il periodo. Dopo una breve e parziale tregua attesa tra la fine di venerdì e le prime ore di sabato, nel fine settimana è atteso l’arrivo di un’altra perturbazione (la numero 2 di dicembre) accompagnata da correnti molto fredde che a partire da domenica causeranno un nuovo e generalizzato calo delle temperature; le piogge invece nel weekend si concentreranno inizialmente (sabato) soprattutto sulle regioni tirreniche, per poi coinvolgere (domenica) anche il Nordest e il versante adriatico, con nevicate fino a bassa quota sulle zone alpine.

Previsioni meteo per venerdì 3 dicembre

Venerdì prevalenza di tempo bello al Nordovest. Nuvole sul resto d’Italia, ma con schiarite pomeridiane al Nordest e Sardegna: nel corso del giorno piogge sparse su Emilia, Romagna, Marche, Abruzzo, Molise e tutte le regioni meridionali. Temperature massime in calo in gran parte d’Italia e in particolare al Sud e regioni centrali adriatiche. Ventoso su tutti i mari, che risulteranno in generale molto mossi o agitati.

Previsioni per sabato 4 dicembre

Sabato al mattino nuvole al Nord, Toscana e Isole, con deboli piogge su Piemonte, Valle d’Aosta, Levante Ligure, Sicilia Settentrionale e qualche nevicata sulle Alpi Occidentali oltre 1000-1400 metri; in generale bello nel resto d’Italia. Nel pomeriggio nuvole in aumento in tutta Italia: piogge isolate su Toscana, Lazio e Sardegna; qualche nevicata sulle Alpi Occidentali oltre 800-1000 metri. In serata piogge sparse su regioni tirreniche e Sardegna; neve sulle zone alpine oltre 700-800 metri. Temperature massime in diminuzione al Nord e medio versante tirrenico; in rialzo nelle regioni adriatiche e Isole Maggiori.