Meteo: venerdì 24 e sabato 25 con piogge e temporali, anche al Sud

L’instabilità insiste sull’Italia e nei prossimi giorni coinvolgerà non solo il Nord Italia - dove soltanto domenica 26 maggio si avrà un miglioramento accompagnato da un rialzo termico, - ma anche il Centro-Sud. La perturbazione numero 10 di maggio si allontana, ma dietro di sé lascerà una residua instabilità. Inoltre un altro sistema nuvoloso (perturbazione nr. 11) andrà a interessare dalla serata odierna (venerdì 24 maggio) le Isole maggiori e successivamente anche il Centro-Sud, dove sono previste condizioni di instabilità nel corso di tutto il fine settimana.

Per l’inizio della prossima settimana si prospetta poi una lenta tendenza all’aumento della pressione, associata però ancora a correnti nord-occidentali leggermente instabili. Aspettiamoci dunque ancora della nuvolosità e qualche pioggia o rovescio, ma non sembra probabile il ritorno di un vero e proprio maltempo.

Le previsioni meteo per oggi, venerdì 24 maggio

Proseguono condizioni di instabilità al Nord, con della nuvolosità irregolare, a tratti compatta, tranne in Emilia Romagna, dove non mancheranno ampie schiarite; rovesci e temporali più probabili dalla tarda mattinata e nel corso del pomeriggio, localmente intensi, che potrebbero insistere anche nelle ore serali e notturne in forma più isolata.

Tempo stabile sul resto dell’Italia, con nubi in aumento nelle zone interne del Centro-Sud e in Sardegna, entro sera anche in Sicilia. Temperature in lieve rialzo al Nord-Ovest, per lo più stazionarie altrove. Venti in generale deboli, con possibili raffiche nelle aree temporalesche.

Le previsioni meteo per sabato 25 maggio

Giornata diffusamente instabile, questa volta con possibili fenomeni da Nord a Sud. In mattinata piogge e rovesci sparsi al Nord, più isolati su Toscana e Sicilia orientale; da metà giornata ancora rovesci e temporali possibili al Nord, tranne su coste liguri e adriatiche.

Sviluppo di temporali anche lungo i settori interni del Centro-Sud e delle Isole; non mancheranno delle parziali schiarite lungo le coste. Temperature senza grandi variazioni, con valori massimi per lo più tra 20 e 27 gradi. Venti in prevalenza deboli, ma attenzione alle raffiche durante i temporali.