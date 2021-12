Prosegue la calma meteo sull’Italia, alle prese con un potente anticiclone che in questa settimana abbraccia oltre mezza Europa, il cui baricentro tende ora a spostarsi verso le Isole britanniche. Direttamente coinvolte le regioni settentrionali, le centrali tirreniche e la Sardegna dove l’attuale fase di tempo stabile e clima mite proseguirà probabilmente fino al 21-22 dicembre, ma con l’insidia della nebbia in val padana e un ulteriore aumento dei livelli di smog nelle grandi città.

Ai margini restano invece le regioni centrali adriatiche, il Sud e la Sicilia: questa parte del Paese nella giornata di sabato sarà lambita da un nucleo di aria fredda in scivolamento dall’Europa orientale verso la Grecia (perturbazione n. 5 di dicembre). Ne conseguirà un temporaneo e modesto peggioramento delle condizioni meteo, accompagnato da un marcato rinforzo dei venti freddi di Tramontana e Grecale e da un brusco calo termico. Deboli nevicate potranno anche spingersi al di sotto dei 1000 metri.

Le previsioni meteo per venerdì 17 dicembre

Venerdì nuvolosità variabile sul medio versante adriatico, al Sud e sulla Sicilia, in dissolvimento dal pomeriggio su Marche e Abruzzo; non sono previste precipitazioni di rilievo. Tempo soleggiato nel resto del Paese, a parte la presenza di nebbie o nubi basse al mattino in pianura padana, in diradamento a metà giornata, ma di nuovo in formazione già in serata.

Temperature senza grandi variazioni: clima mite per il periodo nelle aree assolate del Nord, ma soprattutto su regioni centrali tirreniche e Sardegna dove si potranno toccare i 16-17 gradi. Venti da moderati a localmente forti di Tramontana sullo Ionio, di Maestrale sull’Adriatico centro-meridionale e in Puglia, con raffiche fino a 50-60 Km/h. I rispettivi mari diverranno mossi o molto mossi.

Le previsioni meteo per sabato 18 dicembre

Sabato cielo irregolarmente nuvoloso con deboli e isolate precipitazioni, nevose oltre i 700-1000 metri, su Irpinia, Puglia, Basilicata, Calabria e nordest della Sicilia.

Giornata in prevalenza soleggiata nel resto d’Italia, salvo sulla valle padana e lungo le coste dell’Emilia Romagna dove nebbie e nubi basse potranno risultare a tratti persistenti.

Temperature massime in calo sul medio Adriatico, al Sud e sulla Sicilia, in qualche caso anche sensibile. Venti di Tramontana e Grecale in ulteriore marcato rinforzo al Centro-Sud: raffiche di burrasca, fino a 70-80 Km/h, in Molise, al Sud e sulla Sicilia. Mari: calmi o poco mossi l’alto Adriatico, il Mar Ligure, l’alto Tirreno, il Mare e Canale di Sardegna; mossi i restanti bacini, fino a molto mossi o agitati il basso Adriatico e lo Ionio.