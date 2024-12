Meteo 6 dicembre: veloce perturbazione al Nord. Festa dell'Immacolata con venti e neve

La perturbazione che ha raggiunto l’Italia mercoledì (la numero 1 di dicembre) si sta definitivamente allontanando verso la Grecia, con gli ultimi effetti nella mattinata odierna (venerdì 6 dicembre) all’estremo Sud. Nel frattempo, un’altra veloce e debole perturbazione atlantica (la nr. 2 del mese), in transito tra l’Europa centrale e i Balcani, riuscirà a lambire il Nord Italia portando delle deboli nevicate sulle Alpi più settentrionali.

La pausa però durerà poco: un’intensa perturbazione di origine nord-atlantica (la nr. 3), accompagnata da una massa d’aria più fredda, raggiungerà sabato il Nord-Ovest, l’alta Toscana e la Sardegna occidentale per poi investire domenica 8 dicembre (Festa dell'Immacolata) il resto dell’Italia.

Ci attende quindi un fine settimana con tempo in peggioramento, soprattutto nella giornata di domenica quando avremo molte piogge, possibili temporali, venti molto forti con raffiche burrascose anche oltre 100 km/h e nevicate a quote basse sulle Alpi e in Appennino. Ad inizio settimana sul Mediterraneo e sull’Italia insisterà una circolazione di bassa pressione che porterà tempo variabile e instabile, a tratti ancora piovoso.

Le previsioni meteo per oggi (venerdì 6 dicembre)

Tempo in miglioramento sul medio Adriatico e al Sud salvo residue piogge al mattino su Puglia meridionale, alto versante ionico della Calabria e nord della Sicilia. Sempre al mattino deboli precipitazioni sulle Alpi più settentrionali, nevose ad alta quota (oltre i 1700-2000 metri). Nel resto d’Italia cielo inizialmente da poco a parzialmente nuvoloso con possibili banchi di nebbia sulle pianure di Piemonte e Lombardia, ma con nubi in aumento dal pomeriggio su medio Tirreno e Sardegna con isolate deboli piogge sul settore occidentale dell’isola.

Temperature massime in temporaneo rialzo su Alpi e Centro-Sud. Venti occidentali da moderati a tesi sui mari di ponente e sulle Isole maggiori con forti raffiche in Sardegna. Mari: poco mosso l’alto Adriatico e il Tirreno sotto costa, mossi o molto mossi gli altri mari.

Le previsioni meteo per sabato 7 dicembre

Nubi in aumento al Nord, regioni tirreniche e Isole maggiori con qualche debole pioggia in arrivo al Nord-Ovest, Sardegna occidentale, bassa Campania e alto versante tirrenico della Calabria. Ampie schiarite lungo l’Adriatico. In serata piogge sparse al Nord, regioni tirreniche e Sardegna con fenomeni localmente moderati. Deboli gelate mattutine al Nord.

Temperature massime pomeridiane in lieve aumento in Sardegna e al Centro, in leggera diminuzione al Nord; valori in generale nella media o al di sopra. Ventoso sui mari di ponente, in ulteriore rinforzo a fine giornata con mari mossi o molto mossi.