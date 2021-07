Meteo, tra sabato 3 e domenica 4 luglio forti temporali al Nord

Primo weekend di luglio nel segno del caldo sull’Italia, ma senza i valori estremi osservati con la recente ondata di calore di fine giugno. L’anticiclone africano si ritira temporaneamente verso sud, abbracciando ancora le estreme regioni meridionali e le Isole maggiori dove, soprattutto domenica, si potranno raggiungere picchi intorno ai 35-36 gradi. Nel frattempo le regioni settentrionali dovranno fare i conti con il passaggio della perturbazione n.1 del mese e, dunque, con un peggioramento del tempo: l’instabilità atmosferica sarà più marcata nella giornata di domenica, quando si svilupperanno molti temporali, in qualche caso anche intensi, associati a grandine e raffiche di vento. Lunedì ultime note di instabilità al Nordest e lungo l’Appennino e poi nuova espansione dell’alta pressione sub-tropicale: da mercoledì 7 al via la seconda intensa ondata di calore dell’estate, la cui durata resta al momento ancora incerta.

Previsioni meteo per sabato 3 luglio

Sabato al Centrosud e sulle Isole tempo in prevalenza soleggiato: da segnalare lo sviluppo di cumuli nel pomeriggio lungo la dorsale appenninica e il passaggio di velature sulle regioni centrali. Al Nord cielo irregolarmente nuvoloso, con ancora un po’ di sole in mattinata al Nordest. Tra pomeriggio e sera primi rovesci o isolati temporali nel settore alpino centro-occidentale, occasionalmente anche in pianura sul Piemonte, in estensione nella notte a Lombardia e Nordest.



Temperature senza grandi variazioni: valori per lo più compresi tra 28 e 33 gradi, con punte fino a 34-36 gradi su Sardegna e Sicilia. Aumenta l’afa al Nord.

Previsioni meteo per domenica 4 luglio

Domenica al Sud e sulle Isole tempo soleggiato, con solo qualche leggera velatura. Al Centro cielo irregolarmente nuvoloso, ma con basso rischio di eventuali acquazzoni e con tratti soleggiati localmente anche ampi. Al Nord cielo nuvoloso e tempo via via molto instabile: la probabilità di rovesci e temporali diffusi sarà maggiore nella seconda parte del giorno, con il rischio di fenomeni intensi, associati a locali gradinate e raffiche di vento.



Temperature: massime in calo sulle regioni settentrionali, ma il clima sarà afoso; in lieve rialzo al Centrosud. Punte fino a 35-36 gradi sulle estreme regioni meridionali e sulle Isole.