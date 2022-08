Meteo, tra giovedì 25 e venerdì 26 aumentano i temporali in montagna

Giovedì 25 ancora qualche temporale residuo al Sud, ma con instabilità comunque in attenuazione, mentre nel resto d’Italia la situazione meteo risulterà nel complesso stabile e soleggiata. Grazie alla maggior stabilità atmosferica, anche le temperature saliranno, ma di poco: il caldo quindi rimarrà ancora nel complesso contenuto e non eccessivo.

Durante l’ultimo weekend di agosto è probabile che correnti occidentali, relativamente instabili, tornino a scorrere sul nostro Paese, favorendo la formazione di temporali più diffusi e numerosi: in particolare rovesci e temporali, che comunque caratterizzeranno solo alcuni momenti della giornata, saranno probabili, oltre che sulle zone interne del Centro-Sud, anche al Nord, dove torneranno a formarsi sia sulle Alpi che sulle vicine zone di pianura.

Le temperature invece rimarranno in tutta Italia vicine alla norma, con un caldo che quindi in generale non sarà intenso.

Le previsioni meteo per giovedì 25

Al mattino tempo soleggiato quasi dappertutto, con un po’ di nuvole e pochi brevi piovaschi solo all’estremo Sud. Nel pomeriggio nuvolosità in aumento al Sud e zone interne del Centro, con isolati temporali soprattutto su zone appenniniche, Calabria e rilievi della Sicilia; nel resto d’Italia prevalenza di cielo sereno o poco nuvoloso, con appena qualche improvviso temporale sulle Alpi Orientali.

Temperature massime quasi ovunque in leggera crescita e per lo più comprese tra 28 e 34 gradi. Venti di Maestrale, da deboli a moderati, al Centro-Sud.

Le previsioni meteo per venerdì 26

Al mattino prevalenza di tempo bello in gran parte d’Italia: un po’ di nuvole e qualche temporale solo sulle Alpi. Nel pomeriggio moderato e diffuso aumento della nuvolosità: qualche breve acquazzone o temporale su Alpi, Dorsale Appenninica e zone montuose della Sicilia, con locali sconfinamenti sulle pianure di Veneto e Piemonte.

Temperature massime con poche variazioni: caldo nella norma o leggermente al di sopra.