Meteo: tra mercoledì 21 e giovedì 22 settembre qualche episodio instabile. Ecco dove

La parte centrale della settimana si manterrà abbastanza tranquilla dal punto di vista meteorologico: a prevalere sarà soprattutto la stabilità atmosferica, anche se non saremo direttamente interessati dall'alta pressione. L'Italia infatti resterà abbastanza ai margini di un promontorio il cui baricentro si manterrà più ad ovest, tra la Francia e le Isole britanniche.

Ne conseguirà una spiccata variabilità: in particolare tra la seconda parte di mercoledì 21 e la giornata di giovedì 22 settembre quando una perturbazione in spostamento dal Mediterraneo sud occidentale verso il Golfo Libico (n.7) lambirà le Isole maggiori e l'estremo Sud peninsulare, dando luogo ad alcuni episodi di instabilità su Calabria meridionale e Sicilia. Nel resto del Paese il tempo sarà abbastanza soleggiato, nonostante alcuni passaggi nuvolosi nella giornata di mercoledì 21 al Nord e sulle regioni adriatiche e un temporaneo addensamento di nubi basse nella prima parte di giovedì 22 lungo le Prealpi e sulla Val Padana centro occidentale.

Nel weekend possibile arrivo di due perturbazioni con clima autunnale e valori inferiori alla norma: la tendenza meteo

La tendenza successiva mostra un elevato grado di incertezza: al momento i modelli suggeriscono un ulteriore cedimento del campo di pressione attorno all'Italia e un progressivo peggioramento del tempo durante il prossimo fine settimana per l'azione congiunta di due perturbazioni. Una di origine atlantica, diretta verso le regioni settentrionali, le centrali tirreniche e la Sardegna, l'altra nord africana in risalita verso la Sicilia e le estreme regioni meridionali peninsulari.

Tra mercoledì e venerdì 23 settembre sperimenteremo un clima di stampo autunnale, con valori anche inferiori alla norma: in particolare in Val Padana e sulle regioni adriatiche dove non si potrebbero superare i 19-20 gradi. Le regioni più calde resteranno le Isole dove si potranno ancora raggiungere i 26-27 gradi.