Meteo, torna ad espandersi con più decisione l’alta pressione nord-africana

La debole perturbazione che ha attraversato il Centro-Nord, si allontanerà nel corso della giornata di oggi, venerdì 30 dicembre, e sull’Italia nel fine settimana di Capodanno tornerà ad espandersi l’alta pressione nord-africana, che si spingerà con il suo carico di aria eccezionalmente mite fino sull’Europa centrale. Le temperature quindi si manterranno su valori alti per la stagione, con punte di oltre 20 gradi all’estremo Sud e nelle Isole e lo zero termico sulle Alpi di nuovo oltre i 3000 metri.

La stabilità atmosferica però darà ancora luogo alla formazione di strati di nubi basse e nebbie in pianura e nelle aree costiere del Nord e in parte del Centro, favorendo anche l’accumulo degli inquinanti.

Le previsioni per oggi, venerdì 30 dicembre

Tempo soleggiato o poco nuvoloso sulle regioni centrali adriatiche, al Sud e nelle Isole, ma con più nubi in Campania e Sardegna. Parziali schiarite in Trentino Alto Adige, nel pomeriggio anche sul Lazio; nuvoloso o molto nuvoloso nel resto d’Italia, con cielo grigio in Pianura Padana e sulle coste dell’alto Adriatico; piogge su Liguria di levante, Appennino emiliano e alta Toscana; deboli nevicate su Valle d’Aosta e Alpi piemontesi oltre 1800-2000 metri; al mattino residue piogge anche in Friuli Venezia Giulia.

Temperature senza grandi variazioni e ancora al di sopra dei valori medi stagionali. Venti di Libeccio sui mari di ponente e al Sud, più intensi in Sardegna. Un po’ ventoso anche sull’Appennino emiliano-romagnolo. Mari mossi, tranne l’Adriatico.

Le previsioni per sabato 31 dicembre

Tempo in miglioramento su Alpi, Prealpi e pianura piemontese, con ampie schiarite da metà giornata; ancora da nuvoloso o coperto nel resto del Nord e in Toscana, con qualche pioggia tra Levante Ligure e alta Toscana. Sereno o poco nuvoloso in Abruzzo, Molise, Sud e Isole; nuvole al mattino su Marche, Umbria e Lazio, ma in attenuazione nel pomeriggio. In serata e nella notte dell’ultimo dell’anno formazione di nebbie sul medio versante Adriatico e al Centro; non esclusa della pioviggine tra Liguria e Lombardia.

Clima molto mite per tutta la giornata, senza il rischio di gelate in pianura. Venti deboli.