Meteo: tempo in peggioramento! Weekend di caldo anomalo all'estremo Sud

Dopo una breve fase relativamente più fredda, ma anche di tempo più stabile e soleggiato, nei prossimi giorni le condizioni meteorologiche sull’Italia sono destinate nuovamente a peggiorare. L’alta pressione infatti tenderà a indebolirsi per lasciare spazio ad un flusso umido e temperato meridionale, in seno al quale si muoveranno una serie di perturbazioni atlantiche.

Già nel corso della giornata odierna (venerdì 21 marzo) la prima di queste (la n.10 del mese) si affaccerà alla nostra Penisola e darà luogo alle prime precipitazioni all’estremo Nord-Ovest. Tra la notte e la giornata di sabato 22 le piogge si estenderanno a gran parte del Centro-Nord e alla Sardegna, mentre al Sud e sulla Sicilia il rinforzo dei venti di Scirocco saranno associati ad aria calda e a polvere sahariana, ma in un contesto di tempo ancora buono o discreto.

A seguire, molto rapidamente, giungerà la perturbazione n.11: sarà coinvolto tutto il Paese tra sabato notte e lunedì 24. Anche la prossima settimana si profila spesso molto piovosa: il Mediterraneo centrale, infatti, resterà inserito all’interno di una circolazione di bassa pressione, che alimenterà condizioni di tempo instabile o perturbato.

Le previsioni meteo per oggi (venerdì 21 marzo)

Tempo stabile con cielo sereno o poco nuvoloso al Sud, in Sicilia e, inizialmente, nelle regioni del medio Adriatico. Nubi in aumento nel resto del Paese, più compatte nel corso della giornata al Nord e sulla Toscana, con le prime deboli piogge in Liguria. Tra il tardo pomeriggio e la sera precipitazioni in estensione Piemonte, Valle d’Aosta e Lombardia occidentale. Sui rispettivi settori alpini quota neve intorno ai 1400-1600 metri. Nel corso della notte i fenomeni coinvolgeranno il resto del Settentrione, la Toscana e la Sardegna.

Temperature massime in aumento al Centro-Sud, oltre 20 gradi in Sardegna, complici i venti di Scirocco in ulteriore rinforzo sui mari di ponente, ma che sull’isola soffieranno con raffiche anche di burrasca, fino a 70-80 Km/h.

Le previsioni meteo per sabato 22 marzo

Nella notte e al mattino precipitazioni diffuse al Centro-Nord, localmente anche intense; non esclusi locali temporali o abbondanti rovesci su Liguria e Toscana. Sulle Alpi neve oltre i 1400-1600 metri. Nel pomeriggio e in serata il cielo resterà nuvoloso o molto nuvoloso, ma i fenomeni potranno temporaneamente anche esaurirsi, risultando a carattere più isolato. Al Sud e sulle Isole maggiore variabilità, con locali brevi piogge non escluse nel centro-nord della Puglia.

Tra la sera e la notte tendenza ad un nuovo marcato peggioramento a partire da Nord-Ovest e Toscana. Venti moderati o localmente forti di Scirocco su tutti i mari, che risulteranno mossi o molto mossi. Temperature in ulteriore crescita all’estremo Sud e in Sicilia, con punte oltre i 25 gradi in Sicilia.