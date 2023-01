Meteo, svolta da domenica 8: al via una fase con vento forte, pioggia e neve

Le condizioni meteo subiranno un netto cambio a partire da domenica 8: la perturbazione (numero 2 di gennaio) in avvicinamento all’Italia causerà un deciso peggioramento del tempo tra sabato 7 sera e domenica 8. In questa fase è atteso maltempo soprattutto al Nord e regioni tirreniche, con nevicate sulle Alpi, sebbene solo a quote medio-alte, perché le temperature rimarranno comunque relativamente miti.

Lunedì 9 le piogge insisteranno al Nordest e su molte zone del Centro-Sud, mentre venti di forte intensità spazzeranno gran parte della Penisola, ma sempre nell’ambito di un quadro termico insolitamente mite. Martedì le ultime piogge di questa perturbazione si concentreranno sule regioni meridionali, mentre venti più freddi faranno calare quasi dappertutto le temperature, portandole vicine ai valori medi stagionali.

Le previsioni meteo per domenica 8

Nuvole su gran parte d’Italia. Nel corso del girono piogge sparse su tutto il Nord, Toscana, Umbria, Calabria Tirrenica e nord della Sardegna, in estensione in serata anche a Lazio, Marche, Campania e resto della Sardegna; nevicate su Alpi e Prealpi al di sopra di 1200-1400 metri.

Temperature in calo al Nordest, in crescita invece nel medio e basso versante adriatico.

Le previsioni meteo per lunedì 9

graduali schiarite al Nordovest. Ancora molte nuvole altrove: piogge sparse al Nordest, zone interne del Centro, Sud e Isole; neve sulle Alpi Orientali oltre 1000-1400 metri e sull’Appennino Centrale e Settentrionale oltre 1400-1500 metri.

Temperature massime in calo al Sud, in rialzo invece in gran parte del Nord. Venti intensi dai quadranti occidentali, specie al Centro-Sud e Isole.