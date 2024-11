Meteo: stabilità e nebbie nei prossimi giorni. Qualche pioggia: i dettagli

Prosegue la fase di tempo stabile, garantita dalla presenza sul nostro continente di una vasta area di alta pressione il cui nucleo più forte interessa i Paesi centro-settentrionali e orientali. Saranno poche, quindi, le variazioni delle condizioni del tempo nei prossimi giorni per via del fatto che il flusso perturbato atlantico continuerà ad essere deviato verso le latitudini più settentrionali, costretto ad aggirare il blocco anticiclonico. Tuttavia, una blanda circolazione ciclonica presente nel Mediterraneo occidentale favorirà un po’ di instabilità che andrà a interessare i nostri mari di ponente, le Isole e il basso Ionio.

In queste aree, fino al fine settimana, saranno possibili alcune precipitazioni che riguarderanno principalmente i mari, ma che di tanto in tanto potranno verificarsi anche sulla terraferma in un contesto, comunque, di ampia incertezza. Nel resto del Paese dovrebbero invece proseguire condizioni di stabilità, ma con l’insidia delle nebbie e un progressivo peggioramento della qualità dell’aria.

Le temperature, nel frattempo, non subiranno variazioni sostanziali rimanendo leggermente sopra la media soprattutto nei valori massimi nelle aree più soleggiate del Nord, nei settori tirrenici e sulle Isole. Le attuali proiezioni modellistiche mostrano un probabile cambio di scenario a partire da metà della prossima settimana con l’arrivo di aria fredda e una situazione più dinamica.

Le previsioni meteo per giovedì 7 novembre

Nuvolosità irregolare sulle Isole, in Calabria, sul medio Adriatico e parte del Sud. Maggiori schiarite nel resto d’Italia con nubi più modeste in transito. Possibili isolate piogge o brevi rovesci nel corso della giornata sulla Sicilia.

Nel resto del Paese tempo abbastanza soleggiato, con una prevalenza di cielo sereno o poco nuvoloso, ma con formazione di nebbie anche dense e fitte in pianura Padana fra notte e primo mattino, in successivo dissolvimento nelle ore centrali del giorno. Qualche banco di nebbia non escluso anche nelle valli del Centro. Temperature stazionarie o in lieve flessione. Venti di Scirocco in rinforzo sui mari di ponente.

Le previsioni meteo per venerdì 8 novembre

Nubi sparse in Emilia Romagna, al Centro, sulla bassa Calabria e nelle Isole, con isolate piogge o rovesci in Sicilia e, più sporadicamente, anche nelle zone interne delle Sardegna. Schiarite più ampie nel resto del Paese, ma di nuovo con elevata probabilità di formazione di nebbia in pianura Padana durante le ore più fredde del giorno.

Temperature senza notevoli variazioni, salvo qualche locale diminuzione. Venti deboli, con qualche rinforzo di Scirocco su Tirreno e Canale di Sicilia, di Tramontana sul Ligure.