Meteo: solo qualche piovasco fino a venerdì 23 settembre. Clima fresco

Fino a venerdì 23 settembre le condizioni meteo in Italia saranno in prevalenza soleggiate, perché non arriveranno nuove perturbazioni. Tuttavia, le correnti fredde in scorrimento sui Balcani si infiltreranno parzialmente anche sull’Italia, portando così occasionali piovaschi al Sud e regioni adriatiche, mentre le temperature sono destinate a calare, attestandosi in tutta Italia su valori nella norma o di poco al di sotto.

Nel fine settimana è invece probabile l’arrivo di una perturbazione (la numero 6 del mese), che però, in base alle ultimi proiezioni, tra sabato 24 e domenica 25 riuscirà a portare un po’ di piogge solo al Nordovest e sulle Isole Maggiori.

Le previsioni meteo per martedì 20 settembre

Giornata tra sole e nuvole su regioni centrali adriatiche, Puglia e Basilicata, con isolati piovaschi su Molise e nord della Puglia. Nel resto d’Italia prevalenza di tempo soleggiato. Temperature minime in calo al Nord e Toscana, stazionarie o in leggero aumento altrove; massime in diminuzione, specie nel versante adriatico. Venti moderati dai quadranti settentrionali al Sud.

Le previsioni meteo per mercoledì 21 settembre

Alternanza tra sole e nuvole al Nordovest, Emilia, Romagna, regioni centrali adriatiche, Appennino Meridionale, Calabria e Isole maggiori, con isolati rovesci e temporali su Calabria meridionale e Sicilia orientale. Nel resto d’Italia prevalenza di cielo sereno o poco nuvoloso. Temperature massime quasi dappertutto in leggera diminuzione.