La Settimana Santa prosegue con maltempo in molte regioni: rischio di fenomeni intensi!

Situazione decisamente movimentata sul Mediterraneo e l’Italia, interessati dalle correnti perturbate atlantiche che manterranno fino a giovedì condizioni di maltempo in molte regioni, con rischio di abbondanti precipitazioni, associate a potenziali criticità specie al Nord e sulle regioni tirreniche. La perturbazione numero 3 di aprile, che sta transitando in queste ore, dopo aver dato luogo a piogge e temporali localmente intensi al Centro-Nord tenderà ad allontanarsi nella seconda parte del giorno, ma verrà seguita a breve distanza da un’altra altrettanto intensa perturbazione (n.4) che, tra mercoledì e giovedì, coinvolgerà tutta l’Italia, ma sempre con fenomeni particolarmente insidiosi sulle regioni settentrionali e su quelle del versante tirrenico. In tutta questa fase soffieranno forti venti meridionali con mari anche agitati.

Le previsioni meteo per martedì 15 aprile

Molte nuvole accompagnate da piogge sparse e rovesci a tratti intensi al Nord, in gran parte delle regioni tirreniche e nelle Marche. Nubi meno estese con maggiori schiarite nelle altre zone, anche se non si possono escludere delle sporadiche piogge. Dal pomeriggio fenomeni in graduale attenuazione, eccetto all’estremo Nord-Est.

Alla sera nuovo peggioramento al Nord-Ovest con l’arrivo di altre piogge e temporali. Neve sulle Alpi a quote molto elevate. Temperature massime in aumento al Nord e sul versante adriatico; in tutta Italia clima mite nonostante il maltempo per via dei tiepidi venti meridionali, localmente forti su Ionio e Adriatico con mari molto mossi.

Le previsioni meteo per mercoledì 16 aprile

Cielo nuvoloso o molto nuvoloso al Nord, nelle regioni centrali tirreniche e in Sardegna, con piogge, anche a carattere di rovescio o temporale, particolarmente intense e insistenti al Nord-Ovest, in Toscana, in Sardegna e nel settore prealpino orientale. Maggiori schiarite altrove, ma sempre in condizioni di variabilità con possibilità di alcune piogge nel resto del Nord-Est, e all’estremo Sud. Neve ad alta quota sulle Alpi, ma in abbassamento fin verso i 2000 metri in serata nel settore occidentale.

Temperature miti, oltre la norma al Centro-Sud e in Sicilia con picchi intorno ai 25 gradi; valori più contenuti al Nord, con massime sotto la media in Piemonte e Liguria. Venti intensi di Scirocco su Adriatico e Ionio con mari molto mossi o agitati.