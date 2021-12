Meteo, Santo Stefano con maltempo localmente intenso: i dettagli

Dopo la perturbazione che ha investito l’Italia a Natale, nella giornata di Santo Stefano un altro sistema perturbato porterà maltempo localmente intenso, coinvolgendo soprattutto il Centro, la Sardegna e la Campania per estendersi poi anche al resto del Sud a fine giornata.

Il maltempo insisterà anche all’inizio della prossima settimana, con una terza perturbazione (la numero 8 di dicembre) che lunedì 27 dicembre raggiungerà le regioni del Centro-Nord per poi scivolare rapidamente verso il Sud a fine giornata; prima di abbandonare definitivamente il nostro Paese, martedì porterà le ultime residue piogge nelle estreme regioni meridionali. Nonostante le nuvole e le piogge, in questi giorni il clima risulterà insolitamente mite soprattutto al Centro-Sud, perché queste perturbazioni saranno accompagnate da tiepide correnti occidentali.

La tendenza per gli ultimi giorni dell’anno sembra confermare l’espansione dell’alta pressione e di una massa d’aria molto mite verso le nostre regioni, con tempo stabile e temperature che supereranno la media stagionale anche di 10 gradi. L’anomalia che potrà essere anche superiore sulle aree alpine dove, specie nei settori occidentali, lo zero termico si porterà addirittura vicino ai 4000 metri: un valore davvero eccezionale per questo periodo.

Le previsioni meteo per Santo Stefano

Domenica 26 dicembre osserveremo nuvole in gran parte d’Italia, con schiarite anche ampie che interesseranno le aree alpine, il Piemonte e le estreme regioni meridionali. Piogge sparse coinvolgeranno tutte le regioni centrali, la Liguria di Levante, l’ Emilia Romagna, la Campania, il nord della Puglia, la Sardegna. A fine giornata i fenomeni si attenueranno sulle regioni centrali tirreniche, mentre le piogge si estenderanno su Puglia centrale, Basilicata, nordovest della Calabria e Sicilia occidentale.

Temperature massime con poche variazioni e in generale al di sopra della norma, specie nelle regioni meridionali con valori localmente vicini ai 20 gradi. Ventoso al Centro-Sud e Isole per venti occidentali o di Libeccio.

Le previsioni meteo per lunedì 27 dicembre

La settimana di Capodanno si aprirà lunedì con un cielo in generale nuvoloso o molto nuvoloso. Nel corso del giorno piogge sparse coinvolgeranno il Nord-Ovest, la Toscana, l’Umbria, la Sardegna e, a carattere più isolato, anche la Puglia e la Calabria. Neve sulle zone alpine oltre 1200-1300 metri. In serata deciso peggioramento al Sud.

Temperature massime in leggera diminuzione al Nord e all’estremo Sud.