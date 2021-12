Meteo, Santa Lucia con l'alta pressione: lunga fase stabile al via

Nel giorno di Santa Lucia torna l'alta pressione sull'Italia: l'anticiclone che dall'Europa centro-occidentale si sta espandendo sull’Italia, ad iniziare dalle regioni del Nord e del Centro; al Sud il tempo è in ulteriore miglioramento, ma fino a martedì su queste regioni insisteranno dei venti freschi settentrionali e le temperature si manterranno quindi inferiori alla norma. Al Nord prosegue il rischio di gelate notturne, ma il clima diurno sarà più mite, specie nelle zone alpine. Inoltre, per effetto della stabilità atmosferica, potranno formarsi delle nebbie in pianura Padana e nelle valli del Centro. Queste condizioni meteorologiche daranno luogo anche ad un rapido peggioramento della qualità dell’aria nelle aree urbane del Nord: il fenomeno dell’inversione termica e l’assenza di vento e di precipitazioni infatti provocano un accumulo degli inquinanti nei bassi strati dell’atmosfera.

Previsione meteo per lunedì 13 dicembre

Lunedì giornata soleggiata in gran parte dell’Italia, con soltanto un po’ di nuvolosità su estremo Nordest, zone interne di Abruzzo e Molise, Puglia, bassa Calabria e nord della Sicilia, ma senza precipitazioni di rilievo; nubi sparse anche su coste centrali adriatiche, Appennino campano e Basilicata.

Gelate diffuse al Nord a inizio mattinata; temperature minime prossime o poco sopra lo zero anche al Centro. Temperature massime in rialzo al Centro-Nord e in Sardegna, con una sensibile escursione termica diurna. Valori ancora inferiori alla norma al Sud e in Sicilia, dove insistono venti moderati o forti settentrionali. Ventilato anche al Centro. Mossi o molto mossi il medio Adriatico, i mari meridionali e quelli intorno alla Sicilia.

Previsione meteo per martedì 14 dicembre

Martedì cielo parzialmente nuvoloso sul medio Adriatico, al Sud e in Sicilia, con piogge deboli e isolate possibili in Abruzzo, Molise e zone interne di Puglia e Basilicata; inizialmente sereno nel resto dell’Italia, ma con nebbia in banchi in pianura Padana; nel pomeriggio modesto aumento della nuvolosità al Nord.

Temperature in lieve rialzo quasi ovunque nei valori minimi; massime in aumento al Sud. Venti ancora moderati di Tramontana e Maestrale sul medio Adriatico, al Sud e in Sicilia; mossi i relativi mari.