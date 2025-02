Meteo: San Valentino con pioggia, vento e neve! Le previsioni dal 14 febbraio

Una nuova perturbazione (la numero 5 di febbraio) ha raggiunto l'Italia, dando il via a una fase di maltempo invernale: oggi porterà piogge diffuse e a tratti intense in particolare su Nordest, Marche, Umbria e regioni tirreniche fino alla Campania. Con l’arrivo di una massa d’aria fredda di origine artica, la neve cadrà a quote via via sempre più basse sulle Alpi orientali, sull’Appennino emiliano, romagnolo, marchigiano e toscano fino a quote collinari di 200-500 metri in serata.

Questa perturbazione sarà associata ad un vortice di bassa pressione che sabato scivolerà verso il Sud Italia, determinando condizioni di maltempo sulle regioni centrali adriatiche, su quelle meridionali e in Sicilia con neve ancora a bassa quota sull’Appennino centrale; sarà una giornata ventosa sull’alto Adriatico e al Centro-Sud con mari molto mossi. Poi domenica è atteso un miglioramento del tempo anche sulle regioni meridionali, salvo ancora residue piogge al mattino, grazie allontanamento del ciclone verso la Grecia.

Le previsioni per venerdì 14 febbraio

La giornata di San Valentino sarà nuvolosa su gran parte del Paese. Piogge sparse, a tratti anche intense, su Nord-Est, Marche, Umbria, Toscana, Lazio, Campania; neve fino a quote collinari di 500-700 metri sulle Alpi Orientali, al di sopra di 800-1000 metri sull’Appennino settentrionale e 1000-1500 metri sull’Appennino centrale, ma in calo in serata fin verso i 200-500 metri in Emilia Romagna, Marche e Toscana. Piogge isolate e più sporadiche su est Lombardia, Liguria, basso Piemonte, Sardegna occidentale, Salento, bassa Calabria e Sicilia orientale. Al mattino un po’ di nebbie in pianura in Piemonte e Lombardia sud-occidentale.

Temperature massime in diminuzione al Nord-Est, nelle regioni centrali e in Sardegna, con poche variazioni altrove. Venti in netta intensificazione, con raffiche anche intorno agli 80 km/h: si segnala la Bora sull’alto Adriatico, la Tramontana in Liguria, il Maestrale sulla Sardegna occidentale e i venti di Fohn sul settore alpino occidentale fino a interessare le pianure del Nord-ovest. Mari molto mossi o agitati tra il ligure e il Tirreno.

Le previsioni per sabato 15 febbraio

Molto nuvoloso con precipitazioni diffuse su regioni centrali adriatiche, Sud e Sicilia. Neve sull’Appennino centrale inizialmente intorno ai 400-800 metri ma in rialzo in giornata; neve sui rilievi del Sud e della Sicilia oltre i 1000-1300 metri. Ben soleggiato al Nord, in Toscana e in gran parte della Sardegna; poco o parzialmente nuvoloso in Umbria, Lazio e nord-est della Sardegna. Temperature minime intorno allo zero con deboli gelate al Nord, massime in sensibile calo al Centro-Sud. Ventoso sull’alto Adriatico e al Centro-Sud con mari mossi o molto mossi.