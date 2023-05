Meteo, prossima settimana alta pressione latitante. Tempo molto variabile

La giornata di domenica 7 vedrà un indebolimento dell’anticiclone, in particolare nelle regioni settentrionali dove l’arrivo di un fronte instabile potrà determinare piogge sparse anche a carattere di rovescio o temporale soprattutto sul settore alpino e l’alta Pianura Padana; non si possono escludere anche episodi di forte intensità. Al Centro-Sud tempo ancora parzialmente soleggiato con un po’ di nuvole in transito più consistenti sulla Sardegna, lambita da una perturbazione nord-africana che porterà qualche breve rovescio sull’Isola. Non si esclude qualche rovescio pomeridiano anche sull’Appennino centrale.

Primi cali nelle temperature massime al Nord-Ovest, ulteriori lievi rialzi invece al Sud e in Sicilia; si potranno raggiungere punte per lo più comprese tra 21 e 27 gradi. Venti fino a moderati di Scirocco potranno soffiare nei canali delle Isole.

Lunedì 8 maggio saranno ancora possibili piogge e rovesci al Nord-Est, in Lombardia, Liguria, zone interne del Centro e in Sardegna; probabili piogge e temporali anche in Sicilia e in maniera più isolata nelle regioni meridionali. Le temperature massime tenderanno a diminuire leggermente, specialmente al Centro-Sud.

I giorni successivi saranno probabilmente caratterizzati dall’assenza dell’alta pressione che esporrà l’Italia all’arrivo di alcune perturbazioni accompagnate anche da aria più fresca. La prima di queste interesserà con fenomeni anche intensi, il Centro-Nord tra la seconda parte di martedì e mercoledì. Un’altra potrebbe raggiungerci a partire da giovedì.