Meteo: 12 aprile con primi segnali di peggioramento! Maltempo da lunedì 13

L’alta pressione presente sull’Italia si sta indebolendo sotto la spinta di due perturbazioni, una (la n.1) in avvicinamento dalla Francia, l’altra (la n.2) in risalita dall’Africa nord-occidentale verso il Mediterraneo. La prima si limiterà a lambire le regioni settentrionali allontanandosi verso la Scandinavia, mentre la seconda sarà causa di condizioni di maltempo più diffuso essendo accompagnata da un profondo vortice ciclonico, anche da un notevole rinforzo dei venti.

I primi segnali di questo cambiamento si osservano già in queste ore con un aumento della nuvolosità sui settori occidentali e le prime precipitazioni all’estremo Nord-Ovest e sulla Sardegna, mentre il vero peggioramento sarà evidente nella prima metà della nuova settimana, con precipitazioni diffuse e localmente intense. Da giovedì 16 la perturbazione si allontanerà favorendo un miglioramento della situazione, a parte le ultime residue precipitazioni all’estremo Sud.

Pertanto, nella seconda parte della settimana si prospettano condizioni di tempo in generale più stabile, con solo il rischio di brevi e isolati rovesci pomeridiani sui rilievi. L’imminente peggioramento sarà accompagnato da un calo termico inizialmente al Nord-Ovest e sulla Sardegna, poi, all’inizio della settimana, anche nel resto del Paese dove nel frattempo i valori resteranno ancora piuttosto miti. Nei giorni successivi le temperature torneranno a risalire assestandosi per lo più su livelli vicini alla norma.

Le previsioni meteo per oggi, domenica 12 aprile

Nubi in graduale aumento a partire dai settori occidentali, con piogge isolate all’estremo Nord-Ovest e in Sardegna. Le schiarite resisteranno al Nord-Est, ma con tendenza a un aumento della nuvolosità nella seconda parte della giornata. Lungo l’Appennino centro-settentrionale possibile sviluppo di brevi rovesci durante il pomeriggio. Alla sera piogge anche in Lombardia e qualche rovescio in arrivo nel sud della Sardegna. Sulle Alpi centro-occidentali neve oltre i 2200-2400 metri di quota.

Temperature massime in calo all’estremo Nord-Ovest e in Sardegna, stazionarie o in leggero rialzo altrove, con punte oltre 25 gradi nei settori tirrenici. Venti orientali da moderati a localmente forti. Mari: molto mossi o agitati i canali delle Isole; tendenti a mossi il Tirreno, lo Ionio, l’Adriatico e il Ligure occidentale.

Le previsioni meteo per lunedì 13 aprile

Al Sud e sulla Sicilia nuvolosità variabile con temporanee schiarite anche ampie. Cielo da nuvoloso a coperto nel resto del Paese, con precipitazioni sparse su gran parte del Nord, zone interne e tirreniche del Centro e Sardegna. Possibili temporali sull’isola e sulle regioni del Centro. Fenomeni particolarmente persistenti e abbondanti sul Piemonte. Neve oltre i 1800-2000 metri circa sulle Alpi.

Temperature massime per lo più in calo, eccetto nei settori adriatici e ionici; valori sotto la media all’estremo Nord-Ovest, ancora piuttosto miti all’estremo Sud e in Sicilia. Ancora ventoso per venti in rotazione ciclonica attorno al centro barico posizionato fra Corsica e Sardegna. Mari mossi o molto mossi, fino ad agitati Ionio, Adriatico e Mare di Sardegna.