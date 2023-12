Meteo: il Ponte dell'Immacolata si chiude con qualche pioggia. Ecco dove

Il Ponte dell’Immacolata si conclude all’insegna della variabilità. Dopo l’allontanamento della perturbazione n.2 e una breve fase stabile, il tempo è tornato a peggiorare a causa dell’arrivo di una veloce perturbazione (la n.3) che dopo aver raggiunto il Nord Italia sta ora attraversando il Centro-Sud; è piuttosto rapida, già nel pomeriggio migliorerà al Centro e a fine giornata anche al Sud.

Anche questa tregua sarà di breve durata: infatti, all’inizio della nuova settimana, si attende il transito di un’altra perturbazione (la n.4) piuttosto debole, che porterà più che altro nuvole accompagnate da scarse precipitazioni. Alle spalle di quest’ultimo sistema nuvoloso, un’altra perturbazione un po’ più attiva potrebbe farsi strada e causare un nuovo peggioramento fra mercoledì 13 e giovedì 14 dicembre.

Dal punto di vista termico, nessuna ondata di freddo in vista, anzi: nei prossimi giorni si osserverà l’afflusso di aria più mite, che favorirà un rialzo delle temperature soprattutto al Centro-Sud dove si tornerà su valori superiori alla norma. Da giovedì sembra invece probabile l’afflusso di aria fredda che determinerà un calo termico a partire dalle regioni settentrionali.

Le previsioni meteo per oggi, domenica 10 dicembre

Rapido miglioramento al Nord. Veloci schiarite in mattinata anche in Sardegna e Toscana. Molto nuvoloso altrove con piogge intermittenti su medio Adriatico, Lazio, Sud e Sicilia nord-orientale. In giornata migliora al Centro, mentre si intensificano le precipitazioni al Sud, ma con tendenza ad una graduale attenuazione alla sera. Sempre in serata nuovo graduale aumento della nuvolosità al Nord-Ovest con locali precipitazioni sulle Alpi occidentali.

Temperature in generale rialzo, specie le massime, con valori per lo più oltre la norma nel pomeriggio. Venti nuovamente in rinforzo dai quadranti occidentali; possibile Fohn all’estremo Nord-Ovest.

Le previsioni meteo per lunedì 11 dicembre

Giornata in prevalenza nuvolosa, a parte delle schiarite ampie all’estremo Sud e in Sicilia. Possibili deboli precipitazioni lungo l’arco alpino, nevose ad alta quota; qualche pioggia anche sulla Toscana settentrionale. Alla sera locali piogge anche su Lazio e Campania.

Temperature massime in leggero calo al Nord-Ovest, stazionarie o in lieve rialzo altrove: ancora possibili punte intorno ai 20 gradi in Calabria e sulle Isole. Ventoso per Libeccio sui mari occidentali.