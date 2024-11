Calma meteo sull'Italia: poche piogge tra oggi e domani, ecco dove. Le previsioni dal 6 novembre

La prima decade di novembre prosegue nel segno della calma meteo, con l’alta pressione ben salda su gran parte del nostro continente. Poche le variazioni attese nei prossimi giorni: il flusso atlantico e dunque le relative perturbazioni associate verranno ancora deviate verso le latitudini più settentrionali, costrette ad aggirare il blocco anticiclonico europeo. Tuttavia, a partire da giovedì si profilano i primi segnali di indebolimento dell’anticiclone sul basso mar Mediterraneo e sulle Isole maggiori, insieme a uno spostamento del baricentro verso l’Europa orientale.

Questa leggera modifica della circolazione atmosferica intorno all’Italia sarà associata a una maggiore variabilità e a un’atmosfera leggermente più instabile tra le Isole Baleari, la Sardegna, il Mar Tirreno e la Sicilia, capace di dar luogo ad alcune precipitazioni. L’evoluzione in tal senso resta ancora molto incerta. Nel resto del Paese dovrebbe invece proseguirà la stabilità, ma con l’insidia delle nebbie, soprattutto in val padana e nelle valli del Centro.

La scarsa ventilazione e l’assenza di precipitazioni saranno altresì responsabili di una cattiva della qualità dell’aria, in particolare nei grandi centri urbani, per l’accumulo di inquinanti al suolo. Le temperature, nel frattempo, si manterranno fino a 3-4 °C oltre la norma, soprattutto nelle aree assolate del Nord e sulla Sardegna.

Le previsioni meteo per mercoledì 6 novembre

Giornata nel complesso soleggiata. Proseguirà il passaggio di velature, mentre un po’ di nuvolosità alle basse quote potrà interessare le regioni del medio e basso versante adriatico, la Calabria, la Sicilia e l’est della Sardegna, con qualche goccia di pioggia non del tutto esclusa nei settori ionici dell’estremo Sud. Temperature massime senza variazioni di rilievo, al più in lieve diminuzione; valori oltre le medie soprattutto al Nord dove lo zero termico sulle Alpi si attesterà intorno ai 3.200 metri. Venti ovunque molto deboli, salvo modesti rinforzi da est nel Canale di Sardegna, che resterà un po’ mosso; calmi o poco mossi i restanti bacini.

Le previsioni meteo per giovedì 7 novembre

Domani nuvolosità in aumento sulle Isole maggiori, in particolare sulla Sicilia dove, nel corso della giornata, potranno verificarsi alcune isolate piogge o brevi rovesci. Nel resto del Paese tempo abbastanza soleggiato, con una prevalenza di cielo sereno o poco nuvoloso. Da segnalare il passaggio di velature e un po’ di nuvolosità irregolare a bassa quota su Emilia orientale, Romagna, regioni adriatiche, Basilicata e Calabria. Nella notte e al mattino formazione di nebbie sulla valle padana, anche dense e fitte, in successivo dissolvimento. Temperature stazionarie o in lieve flessione. Venti: moderati di Scirocco su mar Tirreno centro-meridionale, Canali delle Isole e mare di Sardegna.