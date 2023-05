Meteo 18 maggio: tregua per l'Emilia Romagna, pioggia e temporali in altre zone. Le previsioni

L'Italia si lascia finalmente alle spalle la feroce ondata di maltempo che ha colpito il nostro territorio negli ultimi giorni, ma deve ancora fare i conti con condizioni meteo instabili. In questa seconda parte della settimana, infatti, l'alta pressione si manterrà alla larga dal nostro Paese, e l'atmosfera resterà instabile con piogge e temporali in diverse zone.

In particolare, in questo giovedì 18 maggio il ciclone mediterraneo che ha sferzato l'Italia si sta indebolendo, favorendo un'attenuazione del maltempo, con piogge meno diffuse e intense. Il tempo resta però instabile, con piogge concentrate soprattutto su estremo Nord-Ovest, regioni centrali, Puglia e Basilicata. Per l'Emilia Romagna, dopo le drammatiche alluvioni, si apre finalmente una giornata di tregua.

Tra venerdì e il weekend, poi, l'Italia dovrà fare i conti con una nuova perturbazione che con il suo carico di pioggia farà sentire i suoi effetti praticamente in tutto il Paese.

Le previsioni meteo per giovedì 18 maggio

Quella di oggi sarà un’altra giornata in generale nuvolosa, ma con piogge meno diffuse e in generale meno intense, per lo più concentrate su estremo Nord-Ovest, regioni centrali, Puglia e Basilicata; nel pomeriggio rinnovato rischio di locali rovesci e isolati temporali sul Centro-Sud.

Temperature massime in rialzo al Nord-Est e regioni tirreniche, con poche variazioni altrove. Venti in attenuazione.

Le previsioni meteo per venerdì 19 maggio

Domani piogge sul Nord-Ovest, in particolare in Piemonte, e su Toscana e Sardegna; nel pomeriggio possibili precipitazioni anche su Lazio e Sicilia; entro sera coinvolti marginalmente il Nord-Est e la Calabria.

Temperature in generale stabili o in aumento, fatta eccezione per il Nord-Ovest. Venti di Scirocco in intensificazione.