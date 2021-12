Anche nella parte finale della settimana proseguirà la fase di maltempo invernale che sta coinvolgendo l’Italia in questa prima decade di dicembre. Dopo il passaggio della perturbazione numero 3 di novembre, la numero 4 ha già raggiunto le regioni più occidentali e nelle prossime 24-48 ore investirà più direttamente il Centro-Sud, causando una ennesima pesante ondata di maltempo: tra questa sera e le prime ore di domenica precipitazioni localmente abbondanti, venti fino a tempestosi, mari molto agitati o grossi e nevicate copiose in Appennino, fino a quote di bassa collina.

Il Nord sarà coinvolto marginalmente nella giornata odierna, con il ritorno di un po’ di neve fino a quote molto basse tra le regioni di Nord-Ovest e l’Emilia, mentre nel fine settimana è atteso un netto miglioramento.

Le previsioni meteo per venerdì 10 dicembre

Venerdì nuvole su tutta Italia. Deboli nevicate su Valle d’Aosta e Alpi occidentali, a tratti fino a quote molto basse o di pianura su entroterra ligure, Lombardia ed Emilia. Piogge su coste liguri, regioni tirreniche e Isole, in intensificazione tra sera e notte e in estensione alle restanti regioni peninsulari. Rischio di rovesci o temporali. Neve oltre 700-1000 metri sui rilievi del Centro, al di sopra di 1000-1300 m sull’Appennino meridionale.

Temperature massime in calo al Nord e in Toscana, in rialzo in Sardegna. Venti da moderati a forti da ovest o sudovest (Libeccio) su mari di ponente, Isole maggiori, al Sud e sul mar Ionio, con raffiche di burrasca. Mari: calmo o poco mosso l’alto Adriatico; mossi o molto mossi gli altri bacini, fino a molto agitati il mare e Canale di Sardegna.

Le previsioni meteo per sabato 11 dicembre

Sabato passaggio a tempo generalmente soleggiato al Nord; schiarite anche ampie dal pomeriggio su Toscana, Lazio e Sardegna, ma con precipitazioni residue al mattino sui settori interni e occidentali dell’isola (nevosi oltre 900-1000 m).

Nuvoloso o molto nuvoloso nel resto del Paese, con piogge diffuse e rovesci su regioni centrali adriatiche, Umbria, Puglia settentrionale, Campania, Calabria e Sicilia; rischio temporali sul basso Tirreno. Neve abbondante oltre 400-700 metri su Umbria orientale, Marche, Abruzzo e Molise. Sull’Appennino meridionale quota neve in calo la sera fin verso 700-1000 m.

Venti da moderati a forti, con raffiche di burrasca o tempesta. Mari: molto mossi o agitati, fino a molto agitati o grossi Tirreno meridionale, Mare di Sardegna, Canale delle Isole.