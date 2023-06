Meteo: molte piogge e temporali al Centro-Sud, rischio fenomeni intensi. Le previsioni per giovedì 15 giugno

La perturbazione che ha raggiunto l’Italia nella giornata di ieri si sta spostando lentamente verso est: oggi influenzerà ancora le condizioni meteo in diverse regioni, portando numerosi rovesci e temporali al Sud e su diverse zone del Centro.

Il tempo migliorerà al Nord, dove comunque non mancherà un po’ di instabilità residua, sebbene concentrata più che altro sulle zone montuose.

Venerdì, con la perturbazione ormai in allontanamento verso la Grecia, ultime piogge bagneranno il Sud, mentre nel resto d’Italia si avvertiranno gli effetti del graduale avvicinamento dell’alta pressione che garantirà una maggior stabilità e quindi una prevalenza di condizioni meteo soleggiate.

Nel fine settimana l’Anticiclone Nord-Africano occuperà parzialmente la nostra Penisola, garantendo tempo bello in tutta Italia, con temperature in leggero aumento e in generale normali per inizio estate.

Le previsioni meteo per giovedì 15 giugno

Oggi prevalenza di tempo bello al Nord e in Toscana, fatta eccezione per isolati temporali pomeridiani su Alpi e zone appenniniche. Nuvole altrove: nel corso del giorno rovesci e temporali su Marche, Abruzzo, Molise, Lazio, Sud e Isole.

Temperature massime in crescita al Nord, Toscana e Sardegna, in calo nel medio versante adriatico e al Sud Peninsulare. Ventoso sulle Isole per venti di Maestrale.

Le previsioni meteo per venerdì 16 giugno

Domani cielo nuvoloso al Sud, con isolati rovesci e temporali su Puglia, Calabria e Sicilia. Alternanza tra sole e nuvole in Abruzzo e Molise, ma senza piogge; in generale soleggiato altrove, fatta eccezione per qualche breve temporale pomeridiano sulle Alpi Orientali.

Temperature massime quasi dappertutto in leggero aumento.